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Авто

Уживані фари для Bugatti Chiron продають за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

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Фото: Ebay | Комплект фар для Bugatti Chiron коштує 147 000 євро

Запчастини для Bugatti Chiron дуже дорогі, адже модель рідкісна і їх виготовили небагато. Навіть уживані фари коштують понад 100 000 євро.

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У Польщі виставили продаж на фари для суперкара Bugatti Chiron. Комплект оцінили в 147 000 євро – на рівні нового Mercedes G-Class. Оголошення опублікували на аукціоні eBay.

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Фари вживані, але в гарному стані
Фото: Ebay

У оголошенні зазначається, що фари Bugatti Chiron оригінальні – вони світлодіодні та матричні. Оптика вживана, але в ідеальному стані. Доставка деталі по Європі оцінена в 1000 євро.

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Підроблений Bugatti піде з молотка за ціною нового суперкара (фото)
Підроблений Bugatti піде з молотка за ціною нового суперкара (фото)

Примітно, що на польському сайті Otomoto цей же продавець оцінив фари Bugatti Chiron у 420 000 злотих, тобто 98 000 євро. Утім, це все одно немалі гроші за запчастини.

Висока ціна обумовлена не стільки складністю конструкції деталі, скільки її рідкістю. Усього виготовили лише 500 купе Bugatti Chiron, тому фари для авто не виготовляли масово.

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Фото: Ebay

Суперкари Bugatti Chiron та Veyron є досить недешевими в утриманні. Дорогими є як запчастини до цих авто, так і сам ремонт на фірмових сервісних станціях. Приміром, заміна карбоново-керамічних гальм обійдеться в 45 000 доларів, а новий комплект шин коштує $7200. Нова трансмісія коштує 185 000 доларів.

Також Фокус розповідав про новий Bugatti Tourbillon, який замінив суперкар Chiron. Авто отримало потужну гібридну установку.