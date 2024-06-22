1800 сил і 2 с до сотні: презентовано наступника Bugatti Chiron (фото, відео)

Новий Bugatti Tourbillon зберіг знайомий дизайн, проте отримав абсолютно нову гібридну установку на 1800 сил. Суперкар може розвинути 445 км/год та проїхати 60 км на електротязі.

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Презентовано новий суперкар Bugatti Tourbillon. Наступника моделі Chiron випустять лімітованою серією з 250 авто вартістю 3,8 млн євро, причому виробництво стартує тільки в 2026 році. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Bugatti.

Для суперкара розробили нову гібридну установку з V16 Фото: Bugatti

Новий Bugatti Tourbillon має знайомий вигляд і нагадує попередника Chiron — у нього залишилися радіаторна решітка у вигляді підкови та характерні вигнуті повітрозабірники. Втім, купе стало агресивнішим завдяки тоненьким діодним фарам і більш рельєфним боковинам. Двері тепер піднімаються догори. Ззаду встановили висувне антикрило, яке також служить аерогальмом.

Двері суперкара піднімаються догори Фото: Bugatti

Салон Bugatti Tourbillon витриманий у неокласичному стилі. В оздобленні використані шкіра та алюміній. Компонування знайоме по Bugatti Chiron — сидіння розділені високою консоллю. Циферблати приладів нагадують дорогі годинники, а на центральній панелі встановили висувний дисплей.

Циферблати приладів нагадують старовинні годинники Фото: Bugatti

Великі зміни відбулися в моторному відсіку, адже Bugatti Tourbillon отримав абсолютно нову гібридну установку. В її основі лежить високооборотний атмосферний V16, створений компанією Cosworth, яка розробляє двигуни для "Формули-1".

Фото: Bugatti

8,3-літровий двигун розвиває 1000 к. с. і розкручується до 9000 об/хв. Ще 800 сил додають три електромотори, тобто сумарна віддача становить 1800 к. с. Суперкар Bugatti Tourbillon демонструє вражаючу динаміку:

0-100 км/год — 2 с;

0-200 км/год — 5 с;

0-300 км/год — 10 с;

0-400 км/год — 25 с.

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Максимальна швидкість становить 445 км/год, причому для її досягнення треба окремим ключем активувати спеціальний режим. Разом з тим, Bugatti Tourbillon може проїхати 60 км на електротязі.

Новий Bugatti Tourbillon отримав 8-ступінчасту роботизовану КПП і повний привід. Збережена і пневмопідвіска, а за уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

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