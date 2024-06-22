1800 сил и 2 с до сотни: презентован преемник Bugatti Chiron (фото, видео)

Новый Bugatti Tourbillon сохранил знакомый дизайн, однако получил совершенно новую гибридную установку на 1800 сил. Суперкар может развить 445 км/ч и проехать 60 км на электротяге.

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Презентован новый суперкар Bugatti Tourbillon. Преемника модели Chiron выпустят лимитированной серией из 250 авто стоимостью 3,8 млн евро, причем производство стартует только в 2026 году. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bugatti.

Для суперкара разработали новую гибридную установку с V16 Фото: Bugatti

Новый Bugatti Tourbillon выглядит знакомо и напоминает предшественника Chiron — у него осталась радиаторная решетка в виде подковы и характерные изогнутые воздухозаборники. Впрочем, купе стало агрессивнее благодаря тоненьким диодным фарам и более рельефным боковинам. Двери теперь поднимаются вверх. Сзади установили выдвижное антикрыло, которое также служит аэротормозом.

Двери суперкара поднимаются вверх Фото: Bugatti

Салон Bugatti Tourbillon выдержан в неоклассическом стиле. В отделке использованы кожа и алюминий. Компоновка знакома по Bugatti Chiron — сиденья разделены высокой консолью. Циферблаты приборов напоминают дорогие часы, а на центральной панели установили выдвижной дисплей.

Циферблаты приборов напоминают старинные часы Фото: Bugatti

Большие изменения произошли в моторном отсеке, ведь Bugatti Tourbillon получил совершенно новую гибридную установку. В ее основе лежит высокооборотный атмосферный V16, созданный компанией Cosworth, которая разрабатывает двигатели для "Формулы-1".

Фото: Bugatti

8,3-литровый двигатель развивает 1000 л. с. и раскручивается до 9000 об/мин. Еще 800 сил добавляют три электромотора, то есть суммарная отдача составляет 1800 л. с. Суперкар Bugatti Tourbillon демонстрирует впечатляющую динамику:

0-100 км/ч — 2 с;

0-200 км/ч — 5 с;

0-300 км/ч — 10 с;

0-400 км/ч — 25 с.

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Максимальная скорость составляет 445 км/ч, причем для ее достижения надо отдельным ключом активировать специальный режим. Вместе с тем, Bugatti Tourbillon может проехать 60 км на электротяге.

Новый Bugatti Tourbillon получил 8-ступенчатую роботизированную КПП и полный привод. Сохранена и пневмоподвеска, а за замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

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