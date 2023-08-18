Гальма за $45 000: розкрито вартість обслуговування гіперкара Bugatti Chiron (фото)

Деякі послуги обходяться власникам Bugatti Chiron більш ніж у 185 000 доларів. Заміна двигуна становить майже третину вартості гіперкара.

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Bugatti Chiron є одним з найбажаніших сучасних гіперкарів. Проте власникам цього авто доводиться стикатися з величезними витратами на його обслуговування. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Початкова вартість Bugatti Chiron становить 2,9 млн доларів без урахування доставки. Більш ексклюзивні версії гіперкара можуть коштувати в кілька разів дорожче. Тож великі витрати на експлуатацію цього авто не стають несподіванкою, але деякі суми просто вражають.

У Bugatti рекомендують регулярно обслуговувати Chiron. Це неймовірно потужний гіперкар, який розвиває швидкість понад 400 км/год, тому безпека є пріоритетним завданням.

При купівлі нового Bugatti Chiron кожен власник отримує чотирирічну гарантію на обслуговування гіперкара без обмежень за пробігом. Після закінчення цього терміну клієнту доведеться або продовжити гарантію, або самостійно оплачувати витрати на обслуговування.

Кожні 14 місяців власникам Bugatti Chiron потрібно замінювати всі рідини автомобіля. Ця процедура обійдеться мінімум у 22 000 доларів.

Колісні диски необхідно міняти кожні 16 000 км. За це власнику доведеться заплатити від 45 000 доларів. У таку саму суму обійдеться заміна гальмівних дисків.

Заміна гальмівних дисків обійдеться мінімум у 45 000 доларів Фото: Bugatti

Всесезонні шини Michelin Pilot Sport PAX коштують дешевше. Їхня заміна обійдеться у 7200 доларів. За 38 000 доларів можна купити більш ефективні покришки Michelin Pilot Sport Cup Cup 2R TR.

Для охолодження двигуна використовуються 10 радіаторів. Їх потрібно замінювати кожні три-чотири роки за 19 800 доларів.

Також двигуну сильно додають потужності чотири турбокомпресори. Їхня заміна обійдеться у 23 400 доларів.

Заміна турбокомпресорів Bugatti Chiron коштує 23 400 доларів Фото: Bugatti

Якщо гіперкар трохи втратив свій колишній вигляд, то можна нанести новий шар фарби на кузов. Така процедура обійдеться у 49 000 доларів.

Якщо ви розіб'єте лобове скло свого Bugatti Chiron, то його заміна обійдеться у 54 000 доларів. Заміна коробки передач і зовсім коштує як сучасний суперкар — 185 000 доларів.

У разі, якщо власник повністю виведе з ладу двигун Bugatti Chiron, то його заміна обійдеться майже в третину вартості гіперкара — 856 000 доларів.

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Щоб оптимізувати витрати своїх клієнтів, у Bugatti створили програму обслуговування Passeport Tranquillité для клієнтів Chiron і Veyron по всьому світу. Вона коштує 204 000 доларів за чотири роки.

Нагадаємо, що Bugatti Chiron оснащений 8,0-літровим двигуном W16 потужністю 1500 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 420 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Bugatti показали унікальний гіперкар Chiron Super Sport "Golden Era".