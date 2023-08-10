З повагою до історії: представлено унікальний гіперкар Bugatti Chiron (фото)

Bugatti Chiron Super Sport "Golden Era" створено на замовлення неназваного клієнта. Гіперкар оснащений 1600-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 440 км/год.

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Bugatti показали унікальний гіперкар Chiron Super Sport "Golden Era". Він присвячений 114-річній історії французького автовиробника. Про це розповіли на сайті бренду.

Програма Bugatti Sur Mesure дає змогу замовити унікальний гіперкар Chiron, який сильно відрізнятиметься від решти екземплярів. Версія "Golden Era" має кілька особливостей зовні та всередині.

Гіперкар отримав незвичайне градієнтне забарвлення. Воно поєднує чорний колір Nocturne Black і золотий відтінок Dore.

Bugatti Chiron Super Sport Golden Era пофарбований у градієнтний колір Фото: Bugatti

На створення Bugatti Chiron Super Sport "Golden Era" пішло два роки. При цьому 400 годин було витрачено тільки на створення малюнків з боків гіперкара. З кожного боку з'явилися ескізи автомобілів Bugatti з різних епох, які були намальовані дизайнерами вручну.

З кожного боку з'явилися ескізи автомобілів Bugatti Фото: Bugatti

З пасажирського боку з'явилися 26 малюнків із зображеннями раритетних моделей Bugatti, серед яких Type 41 Royale та Type 57 SC Atlantic. З боку водія зображено 19 ескізів, на яких демонструються моделі з 1987 року.

В інтер'єрі також можна знайти кілька ескізів автомобілів Bugatti. Вони зображені на дверних панелях.

В інтер'єрі також з'явилися ескізи автомобілів Bugatti Фото: Bugatti

Вартість Bugatti Chiron Super Sport "Golden Era" не розкривається. Найімовірніше, такий гіперкар обійшовся власнику в кілька мільйонів доларів.

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Bugatti Chiron Super Sport оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,4 секунди, а максимальна швидкість становить 440 км/год.

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