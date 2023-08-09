Море карбону та 1500 сил: Bugatti Chiron отримав екстравагантний тюнінг (фото)

Bugatti Chiron від Mansory став виглядати ще екстравагантніше. Гіперкар оснащений 1500-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 420 км/год.

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Тюнінг-ательє Mansory допрацювало розкішний гіперкар Bugatti Chiron. Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і сильно змінений інтер'єр. Знімки опублікували на сторінці ательє в Instagram.

Стандартний Bugatti Chiron є одним із найшвидших і найяскравіших серійних автомобілів свого часу. Проте в Mansory цей гіперкар здався занадто нудним.

Bugatti Chiron отримав новий кузовний обвіс, включно з безліччю деталей із карбону. Спереду з'явилися нові сплітер і капот.

Над моторним відсіком можна помітити новий повітрозабірник. Також гіперкар оснастили новим збільшеним спойлером.

Ззаду з'явився новий спойлер Фото: Mansory

Автомобіль пофарбували у глянцевий сірий колір. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски чорного кольору.

Інтер'єр отримав нову оббивку. Він виконаний у чорному та блакитному кольорах.

Тюнери сильно змінили інтер'єр гіперкара Фото: Mansory

Bugatti Chiron оснащений 8,0-літровим двигуном W16 потужністю 1500 к.с. і 1600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 420 км/год.

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