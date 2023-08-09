Много карбона и 1500 сил: Bugatti Chiron получил экстравагантный тюнинг (фото)

Bugatti Chiron от Mansory стал выглядеть еще экстравагантнее. Гиперкар оснащен 1500-сильным двигателем и может развивать скорость до 420 км/ч.

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Тюнинг-ателье Mansory доработало роскошный гиперкар Bugatti Chiron. Автомобиль получил новый кузовной обвес и сильно измененный интерьер. Снимки опубликовали на странице ателье в Instagram.

Стандартный Bugatti Chiron является одним из самых быстрых и ярких серийных автомобилей своего времени. Тем не менее в Mansory этот гиперкар показался слишком скучным.

Bugatti Chiron получил новый кузовной обвес, включая множество деталей из карбона. Спереди появились новые сплиттер и капот.

Над моторным отсеком можно заметить новый воздухозаборник. Также гиперкар оснастили новым увеличенным спойлером.

Сзади появился новый спойлер Фото: Mansory

Автомобиль окрасили в глянцевый серый цвет. Внешний вид дополняют новые колесные диски черного цвета.

Интерьер получил новую обивку. Он выполнен в черном и голубом цветах.

Тюнеры сильно изменили интерьер гиперкара Фото: Mansory

Bugatti Chiron оснащен 8,0-литровым двигателем W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 420 км/ч.

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