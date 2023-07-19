Карбон, кожа и 900 сил: представлен самый быстрый и дорогой Porsche 911 (фото)

Тюнинг Porsche 911 Turbo от Mansory поднял мощность двигателя до 900 л. с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч.

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У Porsche 911 появилась самая мощная и быстрая версия за всю 60-летнюю историю спорткара. Подготовили ее в немецком ателье Mansory, известном своими экстравагантными проектами. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Новую модель назвали Mansory P9LM EVO 900. За основу взяли топовый спорткар Porsche 911 Turbo S в 992 кузове.

Спорткар получил карбоновый обвес и кованные диски Фото: Mansory

Тюнинг Porsche 911 Turbo поднял отдача оппозитной 3,8-литровой турбошестерки до 900 л. с. и 1050 Нм. Кроме того, появилась спортивная выхлопная система с тремя трубами.

Спорткар Porsche разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 340 км/ч. Еще ни один 911 не был столь быстрым.

Сзади появилось огромное антикрыло Фото: Mansory

Дизайн P9LM EVO 900 выполнен в традиционной стилистике Mansory. Купе получило выраженный карбоновый обвес, огромное антикрыло и воздухозаборник на крыше. К тому же, появились кованные диски диаметром 21 дюйм спериди и 22 дюйма сзади.

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Салон Porsche 911 Turbo S отделан стеганной кожей и карбоном, причем доступны самые яркие и необычные цветовые комбинации. На руле появился небольшой дисплей.

Салон отделан дорогой кожей и карбоном Фото: Mansory

Все выпустят только 10 Mansory P9LM EVO 900, причем будут доступны купе и кабриолет. Цена пока не называется, но она наверняка превысит 500 000 евро, то есть это еще и самый дорогой Porsche 911 современности.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине видели сверхскоростной тюнингованный Porsche 911 Turbo.

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