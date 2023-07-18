Автошоу на миллиард долларов: 500 эксклюзивных суперкаров собрали в одном месте (видео)

На фестивале в Велткобритании собрались самые известные суперкары, выпущенные с 60-х годов и до наших дней. Стоимость некоторых авто составляет несколько миллионов долларов.

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В Великобритании прошел крупнейший в мире слет экзотических суперкаров Secret Meet. Суммарная стоимость всех автомобилей на шоу составила около миллиарда долларов. Видео с мероприятия появилось на Youtube-канале Cars of England.

Суммарная стоимость всех авто превысила миллиард долларов Фото: carscoops.com

"Секретный" слет SCD проводится ежегодно британским клубом владельцев суперкаров Supercar Driver на автодроме в Доннингтон-Парке. В нынешнем году он оказался особо интересным, ведь на него съехались свыше 500 эксклюзивных авто из разных стран Европы – это новый мировой рекорд среди слетов суперкаров.

На шоу приехали 20 редких Porsche Carrera GT Фото: carscoops.com

На автошоу съехались все самые известные суперкары, выпущенные последние 60 лет – от знаменитой Lamborghini Miura до новейшего Mercedes-AMG One.

TVR Cerbera Speed 12 существует в одном экземпляре Фото: carscoops.com

К самым дорогим авто на слете можно отнести McLaren F1, Mercedes CLK-GTR, Maserati MC12, Ferrari Enzo и F40. Очень ценным является и Ferrari 288 Evoluzione 1986 года – таких авто выпустили лишь 6. А TVR Cerbera Speed 12 и вовсе существует в единственном экземпляре.

Чешский суперкар Praga Bohema Фото: carscoops.com

На автошоу приехали сразу 20 Porsche Carrera GT – таким образом отметили 20-летие культовой модели. Кроме того, собрались десятки разных Ferrari и McLaren, по несколько Pagani и Koenigsegg.

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Современную эпоху представляли новые Aston Martin Valkyrie, Gordon Murray T.50 и чешский Praga Bohema. Несмотря на дождь, суперкары приняли участие в показательных заездах, а некоторые авто даже посовревновались в прохождении круга автодрома на время.

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