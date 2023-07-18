До сотни за 2,5 с: в Украине заметили сверхскоростной спорткар Porsche с тюнингом (фото)

Тюнинг Porsche 911 Turbo S поднял мощность его 3,8-литрового двигателя до 673 л. с. Спорткар способен разогнаться до 330 км/ч.

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В Хмельницком сфотографировали яркий и мощный Porsche 911 Turbo S 2016 года. Спорткар серьезно доработан и стал быстрее. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Мощность турбомотора выросла до 673 л. с. Фото: topgir.com.ua

Этот Porsche 911 Turbo S в кузове 991 зарегистрирован в Закарпатье. Тюнинг по программе Stage 2 увеличил мощность его 3,8-литровой оппозитной турбошестерки с 580 до 673 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 890 Н∙м.

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С 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями PDK автомобиль весом 1675 кг разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 с, а его максимальная скорость составляет около 330 км/ч. В добавок установлена спортивная выхлопная система от Akrapovic с более громким и сочным звучанием.

Спорткар способен развить 330 км/ч Фото: topgir.com.ua

Кроме того, тюнинг Porsche 911 Turbo S включает аэродинамический обвес от TechArt. Он сделал купе выразительнее на вид. В добавок его окрасили в матовый фиолетовый цвет. Стоимость доработанного спорткара составляет примерно 185 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине видели эксклюзивный Porsche 911 Turbo стоимостью 300 000 евро.

Также мы писали, что тюнингованный Porsche 911 Turbo на украинских номерах заметили в Монако.