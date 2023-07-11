Молодой украинец стал владельцем самого быстрого авто в мире за $4,6 миллиона (фото)

Суперкар Bugatti Bolide оснащен 8,0-литровым турбированным W16 и весит 1450 кг. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,17 с, а максимальная скорость превышает 500 км/ч.

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Одним из 40 владельцев новейшего лимитированного Bugatti Bolide станет украинец. Молодой миллиардер Михаил Романенко из приобрел сверхскоростной суперкар за 4,6 миллионов долларов. Об этом стало известно сайту ТопЖир.

Всего выпустят только 40 Bugatti Bolide У автомобиля развитая аэродинамика

Примечательно, что это не первый суперкар Bugatti в коллекции 35-летнего уроженца Черновцов. Ранее Михаил Романенко решил купить еще более редкое и дорогое купе Bugatti Centodieci за 10 миллионов долларов. Всего выпущено только 10 таких авто и одно из них приобрел Криштиану Роналду.

Цена Bugatti Bolide составляет 4,6 миллионов долларов Фото: Bugatti

Трековый суперкар Bugatti Bolide, характеристики и подробности

Новый Bugatti Bolide 2024 – сверхскоростная трековая модель, которую выпустят ограниченной серией из всего 40 машин. Это прощальный бензиновый автомобиль марки, ведь новые Bugatti станут гибридами.

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Суперкар Bugatti Bolide выполнен из карбона и весит 1450 кг. У авто агрессивный дизайн с развитой аэродинамикой – установлены антикрыло и высокий киль. Колеса "обуты" в гоночную резину. В отделке салона сочетаются алькантара и карбон, а руль напоминает штурвал.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Bugatti

Автомобиль оснащен 8,0-литровым турбированным W16 от мощностью 1600 (по другим данным – 1800) сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,17 с, а максимальная скорость превышает 500 км/ч, то есть это самый быстрый автомобиль в мире. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкий 640-сильный суперкар Lamborghini Murcielago.

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