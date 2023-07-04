В Монако заметили суперкар Porsche 911 за $350 000 с украинской "пропиской" (фото)

Porsche 911 Turbo S с доработками от TechArt способен разгоняться до сотни всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 360 км/ч.

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В Монако заметили Porsche 911 Turbo S (992) с тюнингом от ателье TechArt. Суперкар стоимостью около $350 000 зарегистрирован в Украине. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.

Суперкар Porsche 911 Turbo S TechArt окрашен в черный глянцевый цвет. Владелец установил на автомобиль особые номерные знаки черного цвета, хотя он имеет украинскую "прописку".

Стандартный Porsche 911 Turbo S обладает более сдержанным дизайном Фото: Porsche

Узнать тюнингованный Porsche 911 Turbo S TechArt можно по новым аэродинамичным элементам из карбона. Они включают большое антикрыло, диффузор и передний сплиттер.

Porsche 911 Turbo S оснастили новым кузовным обвесом Фото: autogespot.com

Доработки от TechArt не ограничиваются внешними изменениями. Улучшенный 3,8-литровый оппозитный двигатель выдает 710 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 360 км/ч.

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Ателье TechArt предлагает несколько пакетов доработок для Porsche 911 Turbo S. Клиенты могут выбрать разные варианты оформления суперкара и степень форсировки двигателя.

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