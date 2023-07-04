У Монако помітили суперкар Porsche 911 за $350 000 з українською "пропискою" (фото)

Porsche 911 Turbo S з доопрацюваннями від TechArt здатний розганятися до сотні всього за 2,5 секунди. Максимальна швидкість суперкара становить 360 км/год.

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У Монако помітили Porsche 911 Turbo S (992) з тюнінгом від ательє TechArt. Суперкар вартістю близько $350 000 зареєстрований в Україні. Про це розповіли на сайті ТопЖир.

Суперкар Porsche 911 Turbo S TechArt пофарбований у чорний колір. Власник встановив на автомобіль особливі номерні знаки чорного кольору, хоча він має українську "прописку".

Стандартний Porsche 911 Turbo S має більш стриманий дизайн Фото: Porsche

Впізнати тюнінгований Porsche 911 Turbo S TechArt можна за новими аеродинамічними елементами з карбону. Вони включають велике антикрило, дифузор і передній сплітер.

Porsche 911 Turbo S оснастили новим кузовним обвісом Фото: autogespot.com

Доопрацювання від TechArt не обмежуються зовнішніми змінами. Покращений 3,8-літровий опозитний двигун видає 710 к.с. потужності та 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 360 км/год.

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Ательє TechArt пропонує кілька пакетів доопрацювань для Porsche 911 Turbo S. Клієнти можуть обрати різні варіанти оформлення суперкара та ступінь форсування двигуна.

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