Шкіра, дерево та карбон: представлений найдорожчий і найрозкішніший Cadillac Escalade (фото)

Cadillac Escalade вперше доопрацювали в ательє Mansory. Позашляховик отримав карбонове обваження, його салон став розкішнішим, а двигун — потужнішим.

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Cadillac Escalade 2023 отримав нову розкішну версію. Створили її у знаменитому німецькому ательє Mansory. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Стандартними є величезні 26-дюймові диски Фото: Mansory

Mansory вперше в історії виконали тюнінг Cadillac Escalade та залишилися вірними своєму фірмовому стилю. Позашляховик отримав карбоновий обвіс, розширювачі арок і капот з повітрозабірниками.

На даху з'явився спойлер Фото: Mansory

Крім того, з'явилися підніжки, а на даху встановлено спойлер. Привертають увагу і величезні 26-дюймові колісні диски FD.15 з низькопрофільною гумою 295/30 R26.

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Салон Cadillac Escalade зробили розкішніше — перетягли дорожчою шкірою, додали вставки з дерева та карбону.

Салон оздоблений дорогою шкірою, деревом та карбоном Фото: Mansory

Тюнінг Cadillac Escalade торкнувся і двигуна: потужність стандартного 6,2-літрового V8 підняли до 460 к. с., а максимальний обертальний момент — до 650 Нм. До того ж, встановлена спортивна вихлопна система з гучнішим звуком. Згодом також обіцяють доопрацювати заряджений Cadillac Escalade-V – його потужність перевищить 700 к. с. Ціна Cadillac Escalade Mansory не називається, але, напевно, це буде найдорожча версія моделі.

Раніше Фокус розповідав, що Cadillac Escalade вже цього року отримає електричну версію.

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