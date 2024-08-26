Подержанные фары для Bugatti Chiron продают по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Запчасти для Bugatti Chiron очень дорогие, ведь модель редкая и их изготовили немного. Даже подержанные фары стоят более 100 000 евро.

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В Польше выставили продажу на фары для суперкара Bugatti Chiron. Комплект оценили в 147 000 евро — на уровне нового Mercedes G-Class. Объявление опубликовали на аукционе eBay.

Фары бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии Фото: Ebay

В объявлении отмечается, что фары Bugatti Chiron оригинальные — они светодиодные и матричные. Оптика бывшая в употреблении, но в идеальном состоянии. Доставка детали по Европе оценена в 1000 евро.

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Примечательно, что на польском сайте Otomoto этот же продавец оценил фары Bugatti Chiron в 420 000 злотых, то есть 98 000 евро. Впрочем, это все равно немалые деньги за запчасти.

Высокая цена обусловлена не столько сложностью конструкции детали, сколько ее редкостью. Всего изготовили всего 500 купе Bugatti Chiron, поэтому фары для авто не изготавливались массово.

Фото: Ebay

Суперкары Bugatti Chiron и Veyron являются достаточно недешевыми в содержании. Дорогими являются как запчасти к этим авто, так и сам ремонт на фирменных сервисных станциях. К примеру, замена карбоново-керамических тормозов обойдется в 45 000 долларов, а новый комплект шин стоит $7200. Новая трансмиссия стоит 185 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о новом Bugatti Tourbillon, который заменил суперкар Chiron. Авто получило мощную гибридную установку.