Шукав 6 років: власник знайшов викрадений спорткар Porsche за $200 000 (фото)

Раритетний Porsche 911 Turbo викрали у 2018 році. Спорткар тривалий час простояв надворі, тому покрився шаром бруду та піску, а в його салоні з'явилася пліснява.

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У Саудівській Аравії виявили занедбаний Porsche 911 Turbo 90-х років. Виявилося, що рідкісне спортивне авто викрадене шість років тому і його досі шукає власник. Про це розповів у Reddit його друг.

Колекційний Porsche 911 Turbo у 993 кузові зник у 2018 році. Одразу знайти спорткар не вдалося, проте його власник не опускав руки. Нещодавно авто виявили на парковці біля покинутого СТО в Саудівській Аравії.

У салоні Porsche 911 Turbo з'явилася пліснява Фото: Reddit Спорткар потребує реставрації Фото: Reddit

Стан Porsche 993 Turbo далекий від ідеального. Машина покрита шаром пилу, піску та бруду, а в шкіряному салоні з’явилася пліснява.

До того ж, спорткар побував у ДТП, про що свідчить тріснутий задній бампер. Утім, силовий агрегат та ходова цілі та неушкоджені, тому відновити Porsche 911 Turbo буде неважко.

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Porsche 911 Turbo зараз дуже цінується колекціонерами і зараз середня ціна таких авто становить приблизно 200 000 доларів. Річ у тім, що це останнє покоління моделі із двигуном повітряного охолодження.

Porsche 911 Turbo 90-х зараз цінується колекціонерами Фото: Porsche

Цей 3,6-літровий опозитний турбомотор видає 408 к. с. і 550 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 290 км/год.

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