Американська якість: розкішний Chrysler 50-х завівся після 30 років простою (відео)

Chrysler Imperial тривалий час був флагманською моделлю американської марки. Розкішний седан оснащений 250-сильним V8 Hemi та автоматичною КПП.

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У США змогли повернути до життя Chrysler Imperial 1955 року. Розкішний седан останні 30 років простояв у гаражі та не виїжджав на дороги. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Dead Dodge Garage.

Автомобіль непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Цей Chrysler Imperial виявили у штаті Вашингтон. Оскільки автомобіль зберігався у приміщенні, то його стан доволі непоганий. Хоча фарба місцями потріскалася, але іржі на кузові немає. Салон потребує чистки і місцями пошкоджено оздоблення.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

А от двигун Chrysler Imperial зберігся досить непогано і його вдалося завести після ремонту системи запалювання та подачі пального, хоча з вихлопної системи повалив густий дим.

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Седан Chrysler Imperial 1955 року оснащений 5,4-літровим 250-сильним V8 Hemi та 2-ступінчастою автоматичною КПП. Усього випустили 7840 таких седанів.

Розкішний 5,7-метровий седан був флагманом американської марки. У 1955 році його комплектували кондиціонером, підсилювачем керма, електроприводами склопідйомників та сидінь.

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