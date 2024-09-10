Стоял 34 года в гараже: обнаружен культовый американский спорткар 90-х без пробега (фото)
Chevrolet Camaro IROC Z28 — раритетная заряженная версия модели. Спорткар оснащен 5,7-литровым 245-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с.
В США нашли Chevrolet Camaro 1990 года в новом состоянии. Знаменитый спорткар простоял более трех десятилетий в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Chevrolet Camaro IROC Z28 поставили в подвал в штате Огайо сразу после приобретения. Дело в том, что владелец хотел сохранить редкую лимитированную модель, чтобы потом дороже ее перепродать.
Впрочем, по неизвестным причинам на продажу Chevrolet Camaro выставили только сейчас, когда первый владелец умер и его племянник получил автомобиль в наследство.
На одометре Chevrolet Camaro высвечивается "калибровочный" пробег 6,3 мили (10 км). Автомобиль обнаружили под чехлом и на домкратах.
Chevrolet Camaro IROC Z28 прекрасно сохранился и новый владелец планирует только помыть авто и заменить рабочие жидкости. После этого спорткар планируют демонстрировать на различных автошоу в США.
Купе Chevrolet Camaro IROC Z28 — заряженная версия модели с 5,7-литровым V8 мощностью 245 л. с., спортивной подвеской и аэродинамическим обвесом. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальная скорость превышает 200 км/ч.
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