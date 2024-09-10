Стоял 34 года в гараже: обнаружен культовый американский спорткар 90-х без пробега (фото)

Chevrolet Camaro IROC Z28 — раритетная заряженная версия модели. Спорткар оснащен 5,7-литровым 245-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с.

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В США нашли Chevrolet Camaro 1990 года в новом состоянии. Знаменитый спорткар простоял более трех десятилетий в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Chevrolet Camaro IROC Z28 поставили в подвал в штате Огайо сразу после приобретения. Дело в том, что владелец хотел сохранить редкую лимитированную модель, чтобы потом дороже ее перепродать.

Chevrolet Camaro идеально сохранился

Впрочем, по неизвестным причинам на продажу Chevrolet Camaro выставили только сейчас, когда первый владелец умер и его племянник получил автомобиль в наследство.

На одометре Chevrolet Camaro высвечивается "калибровочный" пробег 6,3 мили (10 км). Автомобиль обнаружили под чехлом и на домкратах.

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Chevrolet Camaro IROC Z28 прекрасно сохранился и новый владелец планирует только помыть авто и заменить рабочие жидкости. После этого спорткар планируют демонстрировать на различных автошоу в США.

Chevrolet Camaro IROC Z28 — редкая заряженная версия модели

Купе Chevrolet Camaro IROC Z28 — заряженная версия модели с 5,7-литровым V8 мощностью 245 л. с., спортивной подвеской и аэродинамическим обвесом. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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