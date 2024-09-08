Культова капсула часу: виявлено авто з фільму "Назад у майбутнє" майже без пробігу (фото)

DeLorean DMC-12 — рідкісний спорткар, який прославився завдяки фільму "Назад у мабутнє". У нього кузов із полірованої сталі, а двері піднімаються догори.

Related video

У США на аукціоні Bring a Trailer продали спорткар DeLorean DMC-12 1981 року. За знамените авто із фільму "Назад у майбутнє" заплатили 111 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Усі власники дуже мало експлуатували спорткар Фото: Bring a Trailer

Звісно, зараз купе DeLorean DMC-12 вважається культовим і його вартість підскочила в останні роки, проте конкретно це авто суттєво дорожче.

Висока ціна DeLorean DMC-12 обумовлена тим, що це капсула часу. Пробіг автомобіля становить лише 2400 км.

DeLorean DMC-12 продали за 111 000 доларів Фото: Bring a Trailer

Спорткар DeLorean більшу частину свого життя провів у гаражі. Перший власник володів ним до 1990 року та продав авто батькові нинішнього власника. Із 1999 по 2009 рік купе стояло в гаражі, потім певний час експлуатувалося і знову було поставлено на зберігання до 2024 року.

Важливо

Легенда 90-х: в Україні виявили ідеально збережений Mercedes S-Class W140 (фото)

DeLorean DMC-12 чудово зберігся. Його кузов фактично в новому стані, а вік авто видає лише дещо зім’ята шкіра в салоні.

Двері DeLorean DMC-12 піднімаються догори Фото: Bring a Trailer

Усього виготовили лише 8500 купе DeLorean DMC-12. Дизайн авто із дверима типу "крило чайки" (вони піднімаються догори) розробив знаменитий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро. Кузов виготовлений із полірованої сталі.

Спорткар оснащений 2,8-літровим 130-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,6 с і розвинути 209 км/год. Авто оснащене кондиціонером, магнітолою та електросклопідйомниками.

До речі, недавно у США виявили знаменитий Chevrolet Impala SS 1996 року з пробігом менш ніж 1500 км.

Також Фокус розповідав, що в Києві знайшли заряджений Volvo 1997 року в новому стані.