Звезда 70-х: обнаружен культовый 48-летний спорткар из США в новом состоянии (фото)
Изготовили всего 2500 купе Pontiac Firebird Trans Am в лимитированной версии SE 50th Anniversary Edition. Спорткар оснащен 185-сильным V8 и автоматической КПП.
В Калифорнии нашли идеально сохранившийся Pontiac Firebird 1976 года. Знаменитое спортивное авто за почти полвека проехало всего 4985 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Pontiac Firebird Trans Am имел нескольких владельцев и все они очень мало эксплуатировали авто. К примеру, за последние 22 года его пробег составил всего 70 км.
Первый владелец из штата Огайо, скорее всего, хранил автомобиль для перепродажи. Он выбрал Pontiac Firebird Trans Am в лимитированной версии SE 50th Anniversary Edition. Таких купе, посвященных 50-летию Pontiac, изготовили всего 2500.
К тому же, американец богато укомплектовал Pontiac Firebird — есть кондиционер, круиз-контроль, магнитола, 15-дюймовые диски и изображение феникса на капоте.
Pontiac Firebird Trans Am в отличном состоянии, а недавно он прошел чистку и детейлинг. Сохранены все оригинальные документы на автомобиль с 1976 года. Неудивительно, что сейчас спорткар оценили в 135 000 долларов.
Под капотом Pontiac Firebird 1976 года установлен 6,6-литровый V8 мощностью 185 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.
Кстати, недавно в США обнаружили спортивный Chevrolet Camaro 1990 года без пробега.
Также Фокус рассказывал об авто из фильма "Назад в будущее" в новом состоянии.