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Авто

Звезда 70-х: обнаружен культовый 48-летний спорткар из США в новом состоянии (фото)

Pontiac Firebird 1976 года, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird Trans Am
Фото: Ebay | Pontiac Firebird 1976 года проехал менее 5000 км

Изготовили всего 2500 купе Pontiac Firebird Trans Am в лимитированной версии SE 50th Anniversary Edition. Спорткар оснащен 185-сильным V8 и автоматической КПП.

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В Калифорнии нашли идеально сохранившийся Pontiac Firebird 1976 года. Знаменитое спортивное авто за почти полвека проехало всего 4985 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Pontiac Firebird Trans Am, Pontiac Firebird, Pontiac Firebird 1976 Fullscreen
Выпущено всего 2500 Pontiac Firebird Trans Am в версии SE 50th Anniversary Edition
Фото: Ebay

Этот Pontiac Firebird Trans Am имел нескольких владельцев и все они очень мало эксплуатировали авто. К примеру, за последние 22 года его пробег составил всего 70 км.

Первый владелец из штата Огайо, скорее всего, хранил автомобиль для перепродажи. Он выбрал Pontiac Firebird Trans Am в лимитированной версии SE 50th Anniversary Edition. Таких купе, посвященных 50-летию Pontiac, изготовили всего 2500.

салон Pontiac Firebird 1976 года, Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
Спорткар прекрасно сохранился
Фото: Ebay

К тому же, американец богато укомплектовал Pontiac Firebird — есть кондиционер, круиз-контроль, магнитола, 15-дюймовые диски и изображение феникса на капоте.

Pontiac Firebird Trans Am в отличном состоянии, а недавно он прошел чистку и детейлинг. Сохранены все оригинальные документы на автомобиль с 1976 года. Неудивительно, что сейчас спорткар оценили в 135 000 долларов.

Pontiac Firebird, Pontiac Firebird 1976 года, Pontiac Firebird Trans Am Fullscreen
Под капотом установлен 185-сильный V8
Фото: Ebay

Под капотом Pontiac Firebird 1976 года установлен 6,6-литровый V8 мощностью 185 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, недавно в США обнаружили спортивный Chevrolet Camaro 1990 года без пробега.

Также Фокус рассказывал об авто из фильма "Назад в будущее" в новом состоянии.