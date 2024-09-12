Звезда 70-х: обнаружен культовый 48-летний спорткар из США в новом состоянии (фото)

Изготовили всего 2500 купе Pontiac Firebird Trans Am в лимитированной версии SE 50th Anniversary Edition. Спорткар оснащен 185-сильным V8 и автоматической КПП.

Related video

В Калифорнии нашли идеально сохранившийся Pontiac Firebird 1976 года. Знаменитое спортивное авто за почти полвека проехало всего 4985 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Выпущено всего 2500 Pontiac Firebird Trans Am в версии SE 50th Anniversary Edition Фото: Ebay

Этот Pontiac Firebird Trans Am имел нескольких владельцев и все они очень мало эксплуатировали авто. К примеру, за последние 22 года его пробег составил всего 70 км.

Первый владелец из штата Огайо, скорее всего, хранил автомобиль для перепродажи. Он выбрал Pontiac Firebird Trans Am в лимитированной версии SE 50th Anniversary Edition. Таких купе, посвященных 50-летию Pontiac, изготовили всего 2500.

Спорткар прекрасно сохранился Фото: Ebay

К тому же, американец богато укомплектовал Pontiac Firebird — есть кондиционер, круиз-контроль, магнитола, 15-дюймовые диски и изображение феникса на капоте.

Pontiac Firebird Trans Am в отличном состоянии, а недавно он прошел чистку и детейлинг. Сохранены все оригинальные документы на автомобиль с 1976 года. Неудивительно, что сейчас спорткар оценили в 135 000 долларов.

Под капотом установлен 185-сильный V8 Фото: Ebay

Под капотом Pontiac Firebird 1976 года установлен 6,6-литровый V8 мощностью 185 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, недавно в США обнаружили спортивный Chevrolet Camaro 1990 года без пробега.

Также Фокус рассказывал об авто из фильма "Назад в будущее" в новом состоянии.