Культовый американский спорткар 60-х простоял 43 года в старом сарае (фото)

Dodge Charger 1968 года — знаменитая спортивная модель, которая очень ценится коллекционерами. Автомобиль оснащен 335-сильным V8 и способен разогнаться до сотни за 7,1 с.

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В США обнаружили заброшенное купе Dodge Charger 1968 года. Знаменитое спортивное авто 43 года простояло в сарае на ферме в штате Кентукки. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Спорткар покрыт слоем грязи Фото: Ebay

Примечательно, что Dodge Charger имеет владельца. Тот рассказывает, что купил спорткар подержанным в 1974 году и эксплуатировал его до 1981 года. Американцу пришлось переехать в Южную Каролину, чтобы строить там карьеру, поэтому он оставил машину в сарае.

Фото: Ebay

За эти 43 года автомобиль ни разу не выезжал на дороги. Владелец хотел отреставрировать спорткар, однако сначала не имел для этого времени, а теперь помешали проблемы со здоровьем. Вот почему он сейчас таки решил продать машину и выставил ее на eBay.

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Конечно, состояние Dodge Charger оставляет желать лучшего. Спорткар покрыт слоем грязи, а местами заржавел. Его двигатель не заводится. Пробег составляет 128 000 км.

Под капотом установлен 335-сильный V8 Фото: Ebay

Впрочем, Dodge Charger полностью комплектный. К тому же, это заряженная версия с 6,3-литровым 335-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с и развить 200 км/ч.

Между прочим, недавно в США обнаружили еще один знаменитый спорткар Dodge, который 40 лет простоял в гараже.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели культовый Dodge 2000-х.