Культовий американський спорткар 60-х простояв 43 роки в старому сараї (фото)

Dodge Charger 1968 року — знаменита спортивна модель, яка дуже цінується колекціонерами. Автомобіль оснащений 335-сильним V8 і здатен розігнатися до сотні за 7,1 с.

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У США виявили занедбане купе Dodge Charger 1968 року. Знамените спортивне авто 43 роки простояло в сараї на фермі у штаті Кентуккі. Про це пише сайт Autoevolution.

Спорткар покритий шаром бруду Фото: Ebay

Примітно, що Dodge Charger має власника. Той розповідає, що купив спорткар вживаним у 1974 році та експлуатував його до 1981 року. Американцю довелося переїхати до Південної Кароліни, аби будувати там кар’єру, тому він залишив машину в сараї.

Фото: Ebay

За ці 43 роки автомобіль жодного разу не виїжджав на дороги. Власник хотів відреставрувати спорткар, проте спочатку не мав для цього часу, а тепер на заваді стали проблеми зі здоров’ям. Ось чому він зараз таки вирішив продати машину і виставив її на eBay.

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Звісно, стан Dodge Charger залишає бажати кращого. Спорткар покритий шаром бруду, а місцями заіржавів. Його двигун не заводиться. Пробіг становить 128 000 км.

Під капотом встановлений 335-сильний V8 Фото: Ebay

Утім, Dodge Charger повністю комплектний. До того ж, це заряджена версія із 6,3-літровим 335-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,1 с і розвинути 200 км/год.

Між іншим, недавно в США виявили ще один знаменитий спорткар Dodge, який 40 років простояв у гаражі.

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