Капсула часу з 60-х: виявлено культовий американський спорткар в ідеальному стані (відео)

Dodge Charger R/T — потужна заряджена версія моделі. Спортивне купе оснащене 7,2-літровим 375-сильним V8 і здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с.

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У США знайшли чудово збережений Dodge Charger 1969 року. Знамените спортивне авто проїхало всього 19 400 км. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Lou Costabile.

Спорткар тривалий час простояв у гаражі Фото: скриншот / YouTube

Цей Dodge Charger R/T в гарному стані й не потребує реставрації. Його кузов, салон та двигун добре збереглися, адже тривалий час автомобіль стояв у гаражі та не експлуатувався, тому це капсула часу.

Салон авто в чудовому стані Фото: скриншот / YouTube

Перший власник використовував авто в стрітрейсінгу та навіть модернізував його – замінив карбюратори та вихлоп. Проте коли він одружився та став батьком, то все рідше брав участь у вуличних перегонах, а з часом взагалі відмовився від них.

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Після смерті власника спорткар придбав палкий прихильник Dodge Charger — це вже п’яте авто цієї моделі в його колекції. Про машину дбають і вона дуже рідко виїжджає на дороги.

Dodge Charger R/T 1969 року — цінна колекційна модель. Автомобіль оснащений величезним 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

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