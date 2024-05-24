12-річний Lexus без пробігу пішов із молотка за ціною двох Ferrari (фото)

Суперкар Lexus LFA випустили лімітованою серією з 500 авто. Купе з 552-сильним V10 здатне розігнатися до сотні за 3,7 с і розвинути 325 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали Lexus LFA 2012 року. За спортивне купе віддали 880 000 доларів — як за два Ferrari 12Cilindri. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Lexus LFA – найдорожча модель японської марки, адже подекуди її вартість на аукціонах перевищує мільйон доларів. До того ж, це найбільш нетиповий Lexus в історії.

Суперкар здатен розвинути 325 км/год Фото: Mecum

Це єдиний суперкар Lexus, який випустили лімітованою серією із 500 авто. Цікаво, що спочатку їх не надто купували й машини роками простоювали в автосалонах. Утім, з часом купе стало колекційним і його ціна суттєво зросла.

Автомобіль ідеально зберігся Фото: Mecum

Конкретно цей Lexus LFA дорогий ще й тому, що його пробіг – усього 127 км. Це капсула часу в ідеальному стані, яка 12 років простояла в гаражі та не експлуатувалася. Авто 270-те в серії та має рідкісну комбінацію із червоними кузовом та салоном.

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Суперкар Lexus LFA оснащений високооборотним 4,8-літровим V10 потужністю 552 к. с. при 8700 об/хв. Із 6-ступінчастою роботизовано КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год.

У авто рідкісна комплектація з червоними кузовом та салоном Фото: Mecum

Кузов Lexus LFA виготовлений з карбону. Суперкар отримав самоблокувальний диференціал Torsen та керамічні гальма Brembo.

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