Непоказний компактний Peugeot 1991 року продають за ціною нової Tesla (фото)

Peugeot 205 GTi — недорогий заряджений хетчбек з 1,6-літровим 105-сильним двигуном. Легке авто масою 900 кг здатне розвинути 180 км/год та чудово керується.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили Peugeot 205 1991 року. За скромний хетчбек планують отримати 33 000 фунтів стерлінгів ($41 800) — як за електрокар Tesla Model 3. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Пробіг авто становить 27 тис. км Фото: bonhams.com

На продаж виставлено топовий заряджений Peugeot 205 GTi. Звісно, цей хетчбек цінується колекціонерами, але належить до дешевої класики і зазвичай коштує в кілька разів менше.

Автомобіль чудово зберігся, проте все одно пройшов реставрацію Фото: bonhams.com

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Висока ціна обумовлена станом авто – це капсула часу з пробігом всього 27 тис. км. Перша власниця експлуатувала авто мало і невдовзі поставила його в гараж на кілька років. Після цього Peugeot 205 GTi зберігався в трьох приватних колекціях і майже не виїжджав на дороги, а в 2019 році авто пройшло реставрацію.

Під капотом встановлено 1,6-літровий 105-сильний мотор Фото: bonhams.com

Заряджений хетчбек Peugeot 205 GTi належить до базової версії з 1,6-літровим 105-сильним мотором і 5-ступінчастою механічною КПП (також існував 1,9-літровий варіант на 130 к. с.). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 180 км/год. Легкий (900 кг) хетчбек вирізняється чудовою керованістю.

Між іншим, недавно на аукціон виставили "найкращий автомобіль у світі" за $2,3 мільйона.

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