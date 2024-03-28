Раритети на мільйон: виявлена таємна колекція рідкісних американських спорткарів (відео)

У колекції зібрані раритетні Dodge, Ford і Plymouth 60-х та 70-х років. Вартість деяких автомобілів сягає 200-500 тисяч доларів.

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У США знайшли "секретну" колекцію ретроавто. У великому ангарі зібрані раритетні спорткари загальною вартістю понад мільйон доларів. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Crossthread Garage & Salvage.

Plymouth Barracuda Hemi Фото: скриншот / YouTube

Власник колекції Джері не афішував своє захоплення, тому про колекцію мало хто знав. Американець є фанатом перегонів NASCAR, а тому зібрав серійні версії знаменитих гоночних авто з цього чемпіонату. Усі машини випущені в 60-70-х роках.

Ford Torino Talladega Фото: скриншот / YouTube

Найціннішими в колекції є Dodge Charger Daytona та Plymouth Road Runner Superbird – це перші у світі серійні авто з антикрилами. Вони оснащені 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi – сумарно випустили лише 200 авто обох моделей із цим мотором. Зараз спорткари коштують мінімум 200 000 доларів, а добре збережені екземпляри обійдуться і в 500 000 доларів.

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Приблизно стільки ж коштує і Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Таких авто випустили тільки 666. Двигун Hemi встановлений і на Dodge Charger 500 1969 року.

Крім того, в колекції є 7,0-літрові Ford Torino Talladega і Mercury Cyclone Spoiler 1969 року, а також Dodge Aspen 1978 року.

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