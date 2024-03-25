Розкішне британське авто 60-х простояло 30 років занедбаним у сараї (відео)

Jaguar Mark X — флагманська модель британської марки у 60-х роках. Дорогий седан оснащений двигуном від знаменитого спорткара Jaguar E-Type.

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У США знайшли покинутий Jaguar Mark X 1964 року. Розкішний представницький седан не виїжджав на дороги близько трьох десятиліть. Про знахідку розповів у відео на Youtube блогер Detail Dane.

Цей Jaguar Mark X стояв занедбаним із 90-х років і дістався нинішньому власнику разом із сараєм у штаті Мічиган. Тепер американець планує відновити авто.

Кузов седана непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

За 30 років простою Jaguar Mark X покрився шаром бруду, проте коли його відмили, то виявилося, що кузов у непоганому стані – іржі немає, лише фарба місцями получилася.

Салон Jaguar Mark X зберігся гірше, адже внутрішнє оздоблення частково розібране, а місцями погризене мишами. Не заводиться поки і двигун седана.

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Седан Jaguar Mark X – досить рідкісна модель британської марки. Із 1961 по 1970 рік випустили всього 24 тисячі таких авто. Це був найбільший і найдорожчий Jaguar свого часу.

Конкретно цей Jaguar Mark X обладнаний 3,8-літровою рядною шісткою потужністю 250 к. с. від знаменитого спорткара E-Type та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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