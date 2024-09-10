Автомобильные войны: самые ожесточенные противостояния в автомире (фото)

Соперничество Mercedes и Auto Union, Ferrari и Lamborghini, Ford и Ferrari вошло в историю и стало легендарным. Иногда эти дуэли были очень напряженными.

Related video

История автомобиля богата на настоящие поединки производителей. То ли на авторынке, то ли на гоночном треке иногда разгорались небольшие войны. Фокус выбрал самые известные и ожесточенные противостояния, которые прославились на весь мир.

Противостояние "Серебряных стрел" Mercedes и Auto Union вошло в историю

Поединок "Серебряных стрел"

Первое большое противостояние имело место в середине 30-х годов. В европейских гонках класса "Формула" доминировали так называемые "Серебряные стрелы" — немецкие гоночные болиды, которые были на голову выше соперников.

История "Серебряных стрел" началась 90 лет назад — в 1934 году. Гоночный Mercedes-Benz W25 оказался тяжелее, чем разрешено, поэтому ночью перед дебютом на Гран-при Германии с него содрали всю краску и на старте гонки болиды засияли серебристыми кузовами.

Дебютная гонка для "Серебряных стрел" Mercedes W25 стала победной Фото: Mercedes-Benz

354-сильный компрессорный Mercedes W25 мог разгоняться до 282 км/ч и не имел равных. Он выиграл дебютную гонку, а в 1935 году Рудольф Караччиола стал чемпионом Европы, победив в 5 Гран-при из 7.

Впрочем, у Mercedes был достойный конкурент — среднемоторные болиды Auto Union (концерна, в который входила Audi), созданные Фердинандом Порше и оснащенные 375-сильными двигателями V16. Их также начали красить в серебристый цвет. Поединки между Mercedes и Auto Union проходили на скоростях более 200 км/ч.

Auto Union Type C Фото: Audi

В 1936 году появился 520-сильный Auto Union Type C, способный развить 314 км/ч. За его рулем Бернд Роземайер выиграл три гонки и отобрал у Mercedes чемпионскую корону.

Для реванша в Штутгарте создали настоящего монстра — Mercedes W125 с 5,6-литровой компрессорной "восьмеркой" на 595 сил, который развивал 320 км/ч. Интересно, что более мощные болиды "Формулы" появились только в начале 80-х.

595-сильный Mercedes W125 1937 года Фото: Mercedes-Benz

Серебристые Mercedes выиграли четыре гонки из пяти и Рудольф Караччиола вернул себе чемпионский титул.

Конечно, подобные авто были очень опасными. В начале 1938 года Бернд Роземайер погиб, при попытке установить мировой рекорд скорости на автобане.

Auto Union Type D Фото: Audi

Было решено ограничить объем двигателя болидов на отметке 3,0 л, поэтому появились новые "Серебряные стрелы" с двигателями V12. Mercedes показал 468-сильный болид W154, а Auto Union — 485-сильный Type D. Победителем чемпионата стал Рудольф Караччиола, принеся третий титул Mercedes. В 1939 году из-за начала Второй мировой войны лучшего не выявили и на этом противостояние "Серебряных стрел" завершилось.

Соседские войны

Современники Энцо Феррари рассказывали, что он имел сложный характер, из-за чего нередко наживал себе врагов. Одним из них стал Феруччо Ламборгини.

Ламборгини заработал миллионы на производстве тракторов и приобрел себе несколько Ferrari. Суперкары часто ломались и однажды итальянец не выдержал — поехал к Энцо Феррари и высказал ему свои претензии. Тот посоветовал Ламборгини заниматься тракторами и учить его делать авто.

Первенца Lamborghini 350 GT создали, чтобы бросить вызов Ferrari Фото: RM Sotheby's

Это очень задело Феруччо и он решил бросить вызов Феррари. В 1963 году в городе Сант-Агата-Болоньезе (всего в 15 км от завода Ferrari в Маранелло) он основал компанию Automobili Lamborghini. Большинство ее персонала были бывшими работниками Ferrari, которые уволились из-за конфликта с шефом.

Прототип первого суперкара Lamborghini 350 GT создали за 4 месяца, а уже в 1964 году стартовало его производство. Это 280-сильное купе развивало 245 км/ч и было комфортнее и надежнее Ferrari.

Ferrari Daytona оказалась быстрее Lamborghini Miura Фото: Pinterest

Однако по-настоящему бросил вызов Ferrari новый Lamborghini Miura 1966 года, который считают основателем класса современных суперкаров. Купе привлекало ярким дизайном от Марчелло Гандини и имело инновационную среднемоторную компоновку. 350-сильный V12 позволял развивать 277 км/ч.

Ferrari ответили более традиционной моделью 365 GTB/4 Daytona. Она была не столь авангардной, зато оказалась быстрее — 352-сильный V12 разгонял ее до 280 км/ч. К тому же, выпустили 1350 Daytona против всего 760 Miura.

Ferrari Berlinetta Boxer и Lamborghini Countach Фото: Motor Trend

Впоследствии и у Ferrari появился аналог Miura — обтекаемый среднемоторный суперкар Berlinetta Boxer мощностью 380 л. с. Однако у Феруччо Ламборгини уже был туз в рукаве — новый суперкар авторства Марчелло Гандини. Сначала он не имел названия, но когда первый прототип привезли на фабрику Lamborghini, то один из работников воскликнул "Countach!" (что-то вроде "Вау!"). Именно так и решили назвать автомобиль.

Низкое купе выглядело пришельцем из будущего, а его фишкой стали двери, которые поднимались вверх. По мощности 380-сильный суперкар не уступал Ferrari, однако оказался быстрее — 290 км/ч.

Ferrari 360 Modena и Lamborghini Gallardo Фото: Reddit

Противостояние двух марок продолжается и по сей день. Ответом на Ferrari F40 стал Lamborghini Diablo, а Lamborghini Gallardo создали, как конкурента Ferrari 360 Modena. Даже когда Lamborghini выпустили кроссовер Urus, то через несколько лет появился его аналог Ferrari Purosangue.

Важно

В Киеве появился новый 830-сильный суперкар Ferrari за $340 000 (фото)

Форд против Феррари

Эта история настолько легендарна, что о ней написали книгу, по которой потом сняли голливудский блокбастер "Аутсайдеры" с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях.

Ford и Ferrari устроили настоящую дуэль в гонках на выносливость

Руководитель концерна Ford Motor Генри Форд II мечтал о победе в 24-часовой гонке в Ле-Мане. С этой целью он решил приобрести компанию Ferrari, у которой к тому времени начались финансовые трудности.

Генри Форд II предложил за Ferrari 18 миллионов долларов и пообещал оставить Энцо Феррари во главе компании. Однако в последний момент сделка сорвалась: Феррари узнал, что не сможет самостоятельно принимать решения, а должен будет консультироваться с новыми владельцами.

Этот Ford GT40 выиграл 24-часовые гонки в Ле-Мане в 1965 году Фото: Ford

Разъяренный Генри Форд II решил, что сможет самостоятельно победить в Ле-Мане и обойти Ferrari. Он собрал команду инженеров и начал разработку гоночного Ford GT40.

Спортпротипы были готовы в 1964 году, однако дебютные 24-часовые гонки они провалили — все сошли с дистанции, а Ferrari выиграли. Тогда Генри Форд ІІ обратился за помощью к гонщику и конструктору Кэроллу Шелби, который создавал гоночные Cobra.

Ferrari 330 P4 не смог победить Ford Фото: RM Sotheby's

Шелби доработал Ford GT40 и оснастил его огромным 7,0-литровым V8 мощностью 485 сил. Уже в 1965 году американский спорткар триумфовал в Ле-Мане, а затем повторил этот успех еще трижды. Гегемонии Ferrari пришел конец — новые спортпрототипы 330 P4 не смогли переломить ситуацию.

Ранее Фокус рассказывал о самом успешном гоночном авто всех времен, которое выиграло 2500 гонок.

Также мы писали, что в этом году FIAT празднует свой 125-летний юбилей.