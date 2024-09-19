Ексклюзив за $350 000: культовий американський спорткар простояв 47 років у гаражі (фото)
Виготовлено лише 666 Plymouth Barracuda 1970 року з 425-сильним двигуном V8 Hemi. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,6 с і розвинути понад 240 км/год.
У США знайшли справжній скарб – занедбаний Plymouth Barracuda 1970 року. Знамените спортивне авто простояло 47 років у гаражі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Plymouth Barracuda не експлуатувався з 1977 року. Спорткар поставили в опалюваний гараж, тому він досить непогано зберігся.
Стан авто не можна назвати ідеальним, проте іржі на кузові немає, фарба кузова на 90% рідна, а внутрішнє оздоблення не пошкоджене. Plymouth Barracuda без проблем заводиться і пересувається своїм ходом.Важливо
Пробіг авто становить 33 тис. км. Йому замінили ланцюг ГРМ, зчеплення, паливний та масляний насоси, генератор і гальма. Машину спробували продати на eBay, але покупців на неї не знайшлося.
До того ж, це дуже цінна заряджена версія моделі із 7,0-літровим V8 Hemi. Таких спорткарів у 1970 році виготовили лише 666. Середня вартість купе становить 350 000 доларів, а от кабріолети Plymouth Barracuda Hemi продають за мільйони доларів.
Двигун V8 Hemi розвиває 425 к. с. і 664 Нм. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість перевищує 240 км/год.
Між іншим, недавно в США виявили культовий Dodge Charger 1968 року, який простояв 43 роки в сараї.
Також Фокус розповідав про знаменитий суперкар Ford 2006 року в новому стані.