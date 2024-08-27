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Американський ексклюзив: старий 54-річний Plymouth пішов з молотка за $2,5 мільйона (фото)

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Фото: Mecum | Plymouth Barracuda Hemi — одне з найдорожчих американських авто

Усього виготовлено лише 14 кабріолетів Plymouth Barracuda 1970 року з 7,0-літровим 425-сильним двигуном V8 Hemi. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року. За вінтажне авто віддали 2,53 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт аукціону.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
Усього в 1970 році випустили лише 14 кабріолетів Plymouth Barracuda Hemi
Фото: Mecum

Справа в тім, що з молотка пішов лімітований заряджений Plymouth Barracuda із двигуном V8 Hemi. Це один із найдорожчих американських автомобілів усіх часів – на аукціонах вартість цих кабріолетів подекуди сягає навіть 3,5-3,8 мільйона доларів.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
Автомобіль відреставрували до ідеального стану
Фото: Mecum

Plymouth Barracuda Hemi – надзвичайно рідкісне авто. В 1970-1971 роках їх випустили 780, причому лише 21 із них були кабріолетами.

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Конкретно цей кабріолет Plymouth Barracuda Hemi – один із 14 випущених в 1970 році та одне з трьох авто для канадського ринку. Він відреставрований до ідеального стану. Примітно, що на початку 2024 року його продали за 2,14 мільйона доларів, тобто за півроку спорткар подорожчав на $400 000.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
7,0-літровий V8 Hemi розвиваэ 425 сил
Фото: Mecum

Plymouth Barracuda із 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi був одним із найшвидших американських авто 70-х. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

До речі, нещодавно рідкісний спорткар Dodge 1969 року із цим же двигуном Hemi пішов із молотка за $3,3 мільйона.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні розпродадуть вражаючу колекцію покинутих старовинних авто.