Американський ексклюзив: старий 54-річний Plymouth пішов з молотка за $2,5 мільйона (фото)

Усього виготовлено лише 14 кабріолетів Plymouth Barracuda 1970 року з 7,0-літровим 425-сильним двигуном V8 Hemi. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

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У США на аукціоні Mecum продали кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року. За вінтажне авто віддали 2,53 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт аукціону.

Усього в 1970 році випустили лише 14 кабріолетів Plymouth Barracuda Hemi Фото: Mecum

Справа в тім, що з молотка пішов лімітований заряджений Plymouth Barracuda із двигуном V8 Hemi. Це один із найдорожчих американських автомобілів усіх часів – на аукціонах вартість цих кабріолетів подекуди сягає навіть 3,5-3,8 мільйона доларів.

Автомобіль відреставрували до ідеального стану Фото: Mecum

Plymouth Barracuda Hemi – надзвичайно рідкісне авто. В 1970-1971 роках їх випустили 780, причому лише 21 із них були кабріолетами.

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Конкретно цей кабріолет Plymouth Barracuda Hemi – один із 14 випущених в 1970 році та одне з трьох авто для канадського ринку. Він відреставрований до ідеального стану. Примітно, що на початку 2024 року його продали за 2,14 мільйона доларів, тобто за півроку спорткар подорожчав на $400 000.

7,0-літровий V8 Hemi розвиваэ 425 сил Фото: Mecum

Plymouth Barracuda із 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi був одним із найшвидших американських авто 70-х. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

До речі, нещодавно рідкісний спорткар Dodge 1969 року із цим же двигуном Hemi пішов із молотка за $3,3 мільйона.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні розпродадуть вражаючу колекцію покинутих старовинних авто.