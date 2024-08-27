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Авто

Американский эксклюзив: старый 54-летний Plymouth ушел с молотка за $2,5 миллиона (фото)

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Фото: Mecum | Plymouth Barracuda Hemi — одно из самых дорогих американских авто

Всего изготовлено всего 14 кабриолетов Plymouth Barracuda 1970 года с 7,0-литровым 425-сильным двигателем V8 Hemi. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,8 с и развить 240 км/ч.

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В США на аукционе Mecum продали кабриолет Plymouth Barracuda 1970 года. За винтажное авто отдали 2,53 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт аукциона.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
Всего в 1970 году выпустили всего 14 кабриолетов Plymouth Barracuda Hemi
Фото: Mecum

Дело в том, что с молотка ушел лимитированный заряженный Plymouth Barracuda с двигателем V8 Hemi. Это один из самых дорогих американских автомобилей всех времен — на аукционах стоимость этих кабриолетов иногда достигает даже 3,5-3,8 миллиона долларов.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
Автомобиль отреставрировали до идеального состояния
Фото: Mecum

Plymouth Barracuda Hemi — чрезвычайно редкое авто. В 1970-1971 годах их выпустили 780, причем только 21 из них были кабриолетами.

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Конкретно этот кабриолет Plymouth Barracuda Hemi — один из 14 выпущенных в 1970 году и одно из трех авто для канадского рынка. Он отреставрирован до идеального состояния. Примечательно, что в начале 2024 года его продали за 2,14 миллиона долларов, то есть за полгода спорткар подорожал на $400 000.

Plymouth Barracuda 1970, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
7,0-литровый V8 Hemi развивает 425 сил
Фото: Mecum

Plymouth Barracuda с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi был одним из самых быстрых американских авто 70-х. С 3-ступенчатой автоматической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч.

Кстати, недавно редкий спорткар Dodge 1969 года с этим же двигателем Hemi ушел с молотка за $3,3 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что на аукционе распродадут впечатляющую коллекцию заброшенных старинных авто.