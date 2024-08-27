Американский эксклюзив: старый 54-летний Plymouth ушел с молотка за $2,5 миллиона (фото)

Всего изготовлено всего 14 кабриолетов Plymouth Barracuda 1970 года с 7,0-литровым 425-сильным двигателем V8 Hemi. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,8 с и развить 240 км/ч.

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В США на аукционе Mecum продали кабриолет Plymouth Barracuda 1970 года. За винтажное авто отдали 2,53 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт аукциона.

Всего в 1970 году выпустили всего 14 кабриолетов Plymouth Barracuda Hemi Фото: Mecum

Дело в том, что с молотка ушел лимитированный заряженный Plymouth Barracuda с двигателем V8 Hemi. Это один из самых дорогих американских автомобилей всех времен — на аукционах стоимость этих кабриолетов иногда достигает даже 3,5-3,8 миллиона долларов.

Автомобиль отреставрировали до идеального состояния Фото: Mecum

Plymouth Barracuda Hemi — чрезвычайно редкое авто. В 1970-1971 годах их выпустили 780, причем только 21 из них были кабриолетами.

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Конкретно этот кабриолет Plymouth Barracuda Hemi — один из 14 выпущенных в 1970 году и одно из трех авто для канадского рынка. Он отреставрирован до идеального состояния. Примечательно, что в начале 2024 года его продали за 2,14 миллиона долларов, то есть за полгода спорткар подорожал на $400 000.

7,0-литровый V8 Hemi развивает 425 сил Фото: Mecum

Plymouth Barracuda с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi был одним из самых быстрых американских авто 70-х. С 3-ступенчатой автоматической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч.

Кстати, недавно редкий спорткар Dodge 1969 года с этим же двигателем Hemi ушел с молотка за $3,3 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что на аукционе распродадут впечатляющую коллекцию заброшенных старинных авто.