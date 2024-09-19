Эксклюзив за $350 000: культовый американский спорткар простоял 47 лет в гараже (фото)

Изготовлено всего 666 Plymouth Barracuda 1970 года с 425-сильным двигателем V8 Hemi. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,6 с и развить более 240 км/ч.

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В США нашли настоящее сокровище — заброшенный Plymouth Barracuda 1970 года. Знаменитое спортивное авто простояло 47 лет в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Plymouth Barracuda не эксплуатировался с 1977 года. Спорткар поставили в отапливаемый гараж, поэтому он довольно неплохо сохранился.

Изготовлено всего 666 Plymouth Barracuda 1970 года с двигателем V8 Hemi Фото: Ebay

Состояние авто нельзя назвать идеальным, однако ржавчины на кузове нет, краска кузова на 90% родная, а внутренняя отделка не повреждена. Plymouth Barracuda без проблем заводится и передвигается своим ходом.

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Пробег авто составляет 33 тыс. км. Ему заменили цепь ГРМ, сцепление, топливный и масляный насосы, генератор и тормоза. Машину попытались продать на eBay, но покупателей на нее не нашлось.

Салон авто неплохо сохранился Фото: Ebay Гордость авто — 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi — 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi Фото: Ebay

К тому же, это очень ценная заряженная версия модели с 7,0-литровым V8 Hemi. Таких спорткаров в 1970 году изготовили всего 666. Средняя стоимость купе составляет 350 000 долларов, а вот кабриолеты Plymouth Barracuda Hemi продают за миллионы долларов.

Двигатель V8 Hemi развивает 425 л. с. и 664 Нм. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость превышает 240 км/ч.

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