Капсула времени из 2000-х: обнаружен 18-летний суперкар Ford в заводской упаковке (фото)

Суперкар Ford GT — современная вариация на тему прославленной гоночной модели GT40 60-х годов. Купе оснащено 550-сильным V8 и способно развить 330 км/ч.

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Выпущено 4038 купе Ford GT

Этот Ford GT был выпущен для рынка Канады и никогда не эксплуатировался — оба владельца авто хранили его в отапливаемом гараже. На одометре высвечивается "калибровочный" пробег в 24 км.

Сиденья и руль авто до сих пор упакованы в чехлы

Кузов Ford GT в идеальном состоянии, а в салоне кожаные кресла и руль до сих пор запакованы в полиэтиленовые чехлы. Двигатель суперкара тоже выглядит как новый. Авто укомплектовано опциональными коваными дисками от BBS и улучшенными перфорированными тормозами.

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За суперкар Ford GT планируют получить немалые деньги, ведь редкая модель сейчас очень ценится коллекционерами. Всего выпущено всего 4038 таких купе с дизайном в духе знаменитого гоночного Ford GT40 60-х годов.

Суперкар оснащен 550-сильным компрессорным V8

Купе Ford GT оснащено 5,4-литровым компрессорным V8, который развивает 550 л. с. и 678 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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