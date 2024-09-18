Капсула часу з 2000-х: виявлено 18-річний суперкар Ford у заводському пакуванні (фото)

Суперкар Ford GT — сучасна варіація на тему уславленої гоночної моделі GT40 60-х років. Купе оснащене 550-сильним V8 і здатне розвинути 330 км/год.

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Випущено 4038 купе Ford GT

Цей Ford GT був випущений для ринку Канади і ніколи не експлуатувався – обидва власники авто зберігали його в опалюваному гаражі. На одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг у 24 км.

Сидіння і кермо авто досі запаковані в чохли

Кузов Ford GT в ідеальному стані, а в салоні шкіряні крісла та кермо досі запаковані в поліетиленові чохли. Двигун суперкара теж виглядає як новий. Авто укомплектоване опційними кованими дисками від BBS та покращеними перфорованими гальмами.

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За суперкар Ford GT планують отримати чималі гроші, адже рідкісна модель зараз дуже цінується колекціонерами. Усього випущено лише 4038 таких купе із дизайном в дусі знаменитого гоночного Ford GT40 60-х років.

Суперкар оснащений 550-сильним компресорним V8

Купе Ford GT оснащене 5,4-літровим компресорним V8, який розвиває 550 к. с. та 678 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

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