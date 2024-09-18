Капсула часу з 2000-х: виявлено 18-річний суперкар Ford у заводському пакуванні (фото)
Суперкар Ford GT — сучасна варіація на тему уславленої гоночної моделі GT40 60-х років. Купе оснащене 550-сильним V8 і здатне розвинути 330 км/год.
У США на аукціон SBX Cars виставили купе Ford GT 2006 року. Раритетний суперкар – справжня капсула часу без пробігу. Про нього розповіли на сайті аукціону.
Цей Ford GT був випущений для ринку Канади і ніколи не експлуатувався – обидва власники авто зберігали його в опалюваному гаражі. На одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг у 24 км.
Кузов Ford GT в ідеальному стані, а в салоні шкіряні крісла та кермо досі запаковані в поліетиленові чохли. Двигун суперкара теж виглядає як новий. Авто укомплектоване опційними кованими дисками від BBS та покращеними перфорованими гальмами.Важливо
За суперкар Ford GT планують отримати чималі гроші, адже рідкісна модель зараз дуже цінується колекціонерами. Усього випущено лише 4038 таких купе із дизайном в дусі знаменитого гоночного Ford GT40 60-х років.
Купе Ford GT оснащене 5,4-літровим компресорним V8, який розвиває 550 к. с. та 678 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.
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