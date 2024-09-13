Маленька ракета: виявлено спортивний Ford 2017 року в новому стані (фото)

Ford Fiesta ST — заряджений варіант компактного хетчбека із 1,6-літровим 197-сильним турбомотором. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 220 км/год.

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У США виявили чудово збережений Ford Fiesta 2017 року в зарядженій версії ST. Хетчбек проїхав усього 4180 км. Про це повідомляється на сайті Cars and Bids.

Хетчбек тривалий час простояв на вулиці під навісом Фото: Cars and Bids

Цей Ford Fiesta ST кілька років стояв під навісом на вулиці в штаті Мічиган. Він добре зберігся і недавно пройшов техобслуговування із заміною масла. Кузов, салон і двигун у гарному стані.

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Ford Fiesta ST – спортивна версія моделі з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 197 к. с. і 240 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Крім того, хетчбек доопрацювали ходову та встановили збільшені гальма.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Cars and Bids

Від стандартної моделі Ford Fiesta ST відрізняється широкою решіткою радіатора, обвісом, спойлером на даху та 17-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а педалі прикрашені металічними накладками.

Авто оснащене 197-сильним турбомотором Фото: Cars and Bids

Комплектація Ford Fiesta ST включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль та акустику Sony. Зараз цій капсулі часу шукають нового власника і виставили на продаж.

До речі, недавно виявили лімітований заряджений Ford Mustang 2000 року в новому стані.

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