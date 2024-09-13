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Авто

Маленька ракета: виявлено спортивний Ford 2017 року в новому стані (фото)

Ford Fiesta ST, Ford Fiesta, Ford Fiesta 2017, капсула часу
Фото: Cars and Bids | Ford Fiesta ST майже не експлуатувався

Ford Fiesta ST — заряджений варіант компактного хетчбека із 1,6-літровим 197-сильним турбомотором. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 220 км/год.

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У США виявили чудово збережений Ford Fiesta 2017 року в зарядженій версії ST. Хетчбек проїхав усього 4180 км. Про це повідомляється на сайті Cars and Bids.

Ford Fiesta ST 2017, Ford Fiesta, Ford Fiesta 2017, капсула часу Fullscreen
Хетчбек тривалий час простояв на вулиці під навісом
Фото: Cars and Bids

Цей Ford Fiesta ST кілька років стояв під навісом на вулиці в штаті Мічиган. Він добре зберігся і недавно пройшов техобслуговування із заміною масла. Кузов, салон і двигун у гарному стані.

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Ford Fiesta ST – спортивна версія моделі з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 197 к. с. і 240 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Крім того, хетчбек доопрацювали ходову та встановили збільшені гальма.

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У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: Cars and Bids

Від стандартної моделі Ford Fiesta ST відрізняється широкою решіткою радіатора, обвісом, спойлером на даху та 17-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а педалі прикрашені металічними накладками.

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Авто оснащене 197-сильним турбомотором
Фото: Cars and Bids

Комплектація Ford Fiesta ST включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль та акустику Sony. Зараз цій капсулі часу шукають нового власника і виставили на продаж.

До речі, недавно виявили лімітований заряджений Ford Mustang 2000 року в новому стані.

Також Фокус розповідав про новий доступний електрокросовер Ford.