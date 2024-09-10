Найдешевший електрокросовер Ford розсекретили до презентації (фото)

Електромобіль Ford Puma Gen-E отримає 136-сильну установку від комерційної моделі E-Transit Courier. Запас ходу авто складе приблизно 400 км.

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Компактний кросовер Ford Puma отримає електричну модифікацію Gen-E. Її повинні презентувати в жовтні на Паризькому автосалоні, а поки в інтернет потрапило перше фото авто. Його опублікували на сайті Cochespias.

Раніше електрокросовер бачили лише в камуфляжі. На світлині видно, що електромобіль Ford Puma Gen-E відрізняється від бензинової моделі пластиковою заглушкою на місці радіаторної решітки та дещо інакшими бамперами. Крім того, він отримав нові колісні диски з покращеною аеродинамікою.

Раніше електрокросовер бачили в камуфляжі Фото: autoevolution.com

Салон Ford Puma Gen-E на фото не показали, проте він не зазнає змін порівняно з бензиновою моделлю. Це значить, що на передній панелі залишаться два дисплеї.

Силову установку для електрокросовера запозичать в Ford E-Transit Courier. Він отримає електромотор на 136 к. с. та 290 Н∙м, а запас ходу сягне приблизно 400 км. Зарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна буде за 35 хвилин.

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Ціна Ford Puma Gen-E складе приблизно 36 000 євро, тобто це буде найдешевший електрокросовер у лінійці марки.

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