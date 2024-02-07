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Презентовано найкомпактніший і найдоступніший кросовер Ford: подробиці та фото

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Фото: Ford | У Ford Puma оновлені фари та решітка радіатора

У Ford Puma 2024 освіжений дизайн, а салон став сучаснішим. Усі бензинові версії моделі доповнили гібридними установками, а незабаром з'явиться й електричний варіант.

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Представлено новий Ford Puma 2024. Найкомпактніший і найдешевший кросовер марки пройшов оновлення слідом за старшим братом Ford Kuga. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Ford Puma 2024, Ford Puma, новий Ford Puma, кросовер Ford Fullscreen
Ззаду освіжені ліхтарі
Фото: Ford

Кросовер Ford Puma не надто змінився зовні — йому оновили решітку радіатора, фари та ліхтарі. Вперше для моделі доступна матрична оптика. Версія ST традиційно вирізняється більш яскравим дизайном з обвісом і 18-дюймовими дисками.

Ford Puma ST, Ford Puma 2024, новий Ford Puma, кросовер Ford Fullscreen
Ford Puma ST оснащений 170-сильним турбомотором
Фото: Ford

Салон Ford Puma 2024 зазнав більш серйозних змін. Кросовер отримав нове кермо, поліпшену віртуальну панель приладів і сучасну мультимедійну систему SYNC 4 зі збільшеним 12-дюймовим тачскріном (завдяки їй стало менше кнопок).

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Перелік опцій поповнили інтернет 5G, камери кругового огляду і система попередження зіткнень під час руху заднім ходом, а адаптивний круїз-контроль доопрацьовано.

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У салоні замінено кермо і дисплеї
Фото: Ford

Спочатку Ford Puma 2024 буде доступний тільки з 1,0-літровими турбомоторами, доповненими 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Стандартна модель доступна у версіях на 125 і 155 к. с., а варіант ST отримав 170-сильний двигун. А до кінця року лінійку поповнить електромобіль Ford Puma.

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