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Авто

Ford представив конкурента Renault Kangoo з гібридною установкою і повним приводом (фото)

Ford Transit Connect, новий Ford Transit Connect, Ford Transit Connect 2024
Фото: Ford | Ford Transit Connect пройшов модернізацію

Ford Transit Connect змінився зовні та став сучаснішим всередині. Лінійку моделі поповнили плагін-гібрид і повнопривідна модифікація.

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Презентовано новий Ford Transit Connect 2024. Комерційна модель пройшла модернізацію і надійде в продаж з весни. Її деталі розкрили на офіційному сайті Ford.

новий Ford Transit Connect, Ford Transit Connect, Ford Transit Connect 2024 Fullscreen
Лінійку моделі поповнив плагін-гібрид
Фото: Ford

Новий Ford Transit Connect впізнається за зміненими фарами та решіткою радіатора. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий 10-дюймовий тачскрін.

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Як і раніше, Ford Transit Connect доступний у двомісній, п'ятимісній і семимісній версіях, а також двох варіантах за довжиною. Об'єм його вантажного відсіку становить від 3,1 до 3,7 кубометрів (залежно від модифікації), а вантажопідйомність — 820 кг. Задні сидіння можна відкинути вперед.

салон Ford Transit Connect, новий Ford Transit Connect, Ford Transit Connect 2024 Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Ford

Базове оснащення включає систему автоматичного гальмування, а серед опцій є бездротова зарядка смартфонів, підігрів сидінь і керма, камера і контроль "сліпих" зон.

сидіння Ford Transit Connect, новий Ford Transit Connect, Ford Transit Connect 2024 Fullscreen
Задні сидіння відкидаються вперед
Фото: Ford

Конкурент Renault Kangoo і Citroen Berlingo доступний з 2,0-літровими турбодизелями на 102 і 122 к.с., причому в останньому випадку передбачено повний привід. Можна обрати механічну КПП або робот із двома зчепленнями.

багажник Ford Transit Connect, новий Ford Transit Connect, Ford Transit Connect 2024 Fullscreen
Обсяг вантажного відсіку становить від 3,1 до 3,7 кубометрів
Фото: Ford

Також запропоновано 150-сильний гібрид Ford Transit Connect з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і електромотором. Він здатний проїхати до 110 км на електротязі.

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