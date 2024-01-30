Японський Range Rover: Mitsubishi відродять свій культовий позашляховик (фото)

Новий Mitsubishi Pajero буде розкішним позашляховиком із багатим оснащенням. У лінійці моделі очікується гібридна версія.

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Mitsubishi Pajero повертається на ринок. Знаменитий позашляховик мають відродити у 2027 році. Про це повідомляє японське видання Best Car з посиланням на свої джерела в Mitsubishi.

Новий Mitsubishi Pajero змінить свій образ і більше не буде підкорювачем бездоріжжя — для цієї мети в лінійці є рамна модель Pajero Sport, і в нинішньому році з'явиться нове її покоління.

Позашляховик стане розкішною преміальною моделлю Фото: BestCarWeb

Для Mitsubishi Pajero готують нову роль — він стане японським конкурентом Range Rover з розкішним салоном і багатим оснащенням. За розмірами позашляховик буде порівнянний з останнім Mitsubishi Pajero 2021 року: його довжина становитиме близько 4900 мм, ширина 1900 мм, а висота — 1850 мм.

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Позашляховик Mitsubishi отримає несучий кузов. За однією версією, його побудують на подовженій платформі Mitsubishi Outlander і оснастять плагін-гібридною установкою з 2,4-літровою бензиновою четвіркою і електромотором.

Mitsubishi Pajero отримає гібридну версію Фото: BestCarWeb

За іншою версією, донором платформи стане новий Infiniti QX80. У цьому разі поряд із гібридною установкою новий Pajero може отримати і бензиновий V6 твін-турбо потужністю понад 400 сил.

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