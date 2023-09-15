Стара школа: тест-драйв позашляховика Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport — один з небагатьох класичних рамних позашляховиків на українському ринку. Фокус перевірив можливості авто на асфальті та бездоріжжі.

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Ще 25-30 років тому серед моделей підвищеної прохідності переважали класичні рамні позашляховики, проте в наші дні вони втрачають позиції. Лідерами споживчих симпатій стали комфортабельніші кросовери з несучим кузовом і "легковою" керованістю.

"Двоповерхова" оптика є світлодіодною Фото: Тарас Брязгунов

Великих рамних позашляховиків на ринку стало набагато менше, і Україна в цьому плані — не виняток. Однією з таких моделей старої школи є Mitsubishi Pajero Sport, який побував на тесті Фокуса.

Оригінальний і виразний — дизайн Mitsubishi Pajero Sport

У загальних рисах концепція Mitsubishi Pajero Sport не змінюється з моменту дебюту моделі в 1996 році. Це рамний позашляховик на 5 або 7 місць, створений на базі пікапа Mitsubishi L200.

Позашляховик є близьким родичем Mitsubishi L200 Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Mitsubishi Pajero Sport 2023:

довжина — 4825 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1835 мм;

колісна база — 2800 мм.

Спорідненість з Mitsubishi L200 помітна неозброєним оком — у Pajero Sport такий самий дизайн передньої частини з широкою решіткою радіатора, оригінальною "двоповерховою" LED-оптикою і вигнутими хромованими накладками. Крила позашляховика розширені, а ззаду звертають на себе увагу вигнуті ліхтарі оригінальної форми. Слід зазначити, що більшість авто цього класу доволі стримані на вигляд і на їхньому тлі Mitsubishi Pajero Sport має доволі сміливий і навіть авангардний вигляд.

Вигнуті ліхтарі — найоригінальніша риса дизайну позашляховика Фото: Тарас Брязгунов

Надане на тест авто вирізняється стайлінг-пакетом, що робить зовнішність Mitsubishi Pajero Sport ще виразнішою. Решітка радіатора, дах, задній спойлер і 18-дюймові диски пофарбовані в глянцевий чорний колір.

У консервативному стилі — салон Mitsubishi Pajero Sport

Переміщаємося в салон Mitsubishi Pajero Sport. Підніжки тут — не для краси, вони реально допомагають забратися всередину, адже автомобіль доволі високий.

Якщо дизайн Mitsubishi вельми оригінальний, то салон вийшов набагато стриманішим і консервативнішим. Чорні вставки присутні і в оздобленні салону поряд зі шкірою і накладками "під алюміній". Пластик місцями жорсткий, але зате міцний і зносостійкий. Пороги отримали не тільки металеві накладки, а й підсвічування.

Оздоблення розбавлене чорними глянцевими вставками і накладками "під алюміній" Фото: Тарас Брязгунов

Велике чотириспицеве рульове колесо має зручний хват і забезпечене напливами на ободі. Крім кнопок керування аудіо, телефоном і круїз-контролю тут є клавіша ввімкнення камер кругового огляду — зручна річ на парковці або під час їзди бездоріжжям.

На панелі приладів основна інформація виведена на дисплей. Його показання добре зчитуються, а графіку можна змінювати і вивести на екран показання бортового комп'ютера.

Мультимедійна система у Mitsubishi Pajero Sport не найсучасніша, хоча тачскрін доволі великий — 9,0-дюймовий. Зате є Android Auto і Apple CarPlay.

Показання приладів виведені на дисплей Фото: Тарас Брязгунов Конфігурацію та графіку панелі приладів можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов

Частина перемикачів клімату дрібнуваті, а ось кнопки підігріву сидінь, навпаки, великі і виглядають, ніби родом із 2000-х. Цікава деталь: поряд з USB-портами на центральній консолі є і роз'єм HDMI.

Під консоллю захована невелика ніша для дрібної поклажі. У позашляховика місткий бардачок, а ось відсік у підлокітнику широкий, але не глибокий.

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Місця — в надлишку

Діапазону регулювань крісел і рульової колонки мені цілком вистачило, щоб підібрати зручне положення за кермом. Уже в початковій комплектації Intense передні сидіння отримали електропривод і підігрів, обігрівається і кермо.

Передні сидіння комфортабельні, а посадка за кермом висока Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду місця для ніг і над головою достатньо навіть рослим людям Фото: Тарас Брязгунов

Самі крісла зручні — після кількох годин за кермом спина не болить. Чого б їм не завадило, так це більше бічної підтримки.

Звісно, посадка в рамному позашляховику дуже висока, тому оглядовість вперед і на всі боки хороша. Під час паркування допомагають великі дзеркала і камери, але до габаритів немаленького позашляховика все ж довелося звикати.

На нестачу внутрішнього простору ззаду скаржитися не доведеться — місця для ніг і над головою тут більш ніж достатньо. На додачу, у дивана регулюється кут нахилу спинки. Хіба що салон не надто широкий, тому на другому ряду все ж таки комфортніше двом.

Багажник Mitsubishi Pajero Sport величезний — 673 л Зі складеними задніми сидіннями виходить відсік об'ємом 1624 л Фото: Тарас Брязгунов Подушки задніх сидінь відкидаються вперед, що створює рівну підлогу в багажнику

Вентиляційних дефлекторів ззаду немає, зате передбачені підігрів (його перемикачі розміщені в дверях), два USB-роз'єми і навіть повноцінна розетка на 220 вольт — можна, наприклад, підключити ноутбук і працювати в дорозі.

Mitsubishi Pajero Sport в Україні не має третього ряду сидінь і його багажник величезний — 673 л у звичайному стані та 1624 л — зі складеними задніми кріслами. Сидіння при складанні відкидаються вперед, що утворює рівну підлогу.

Двері багажника в дорожчих версіях отримали електропривод. Вантажна висота, звісно, велика — рамний позашляховик як-не-як. З цієї ж причини під підлогою багажника немає ніяких відсіків, а запасне колесо ховається під днищем.

Поруч із важелем КПП встановлено "шайбу" вибору режимів повнопривідної трансмісії Бокс у підлокітнику неглибокий У позашляховика місткий ящик для рукавичок Для задніх пасажирів передбачена розетка Задній підлокітник забезпечений висувними підстаканниками Пороги позашляховика отримали підсвічування

Комплектація Mitsubishi Pajero Sport 2023

Звісно, позашляховик Mitsubishi не назвеш бюджетним, тому вже в базовій версії Intense він непогано оснащений — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, електропакет, камера, парктронік, підігріви, 7 подушок безпеки, датчики дощу і світла.

Топова версія Ultimate додає навігацію, камери кругового огляду, а також набір систем безпеки — автоматичне гальмування, контроль смуги руху і "сліпих" зон.

Тяговитий, але гучний — двигун Mitsubishi Pajero Sport

Новий Mitsubishi Pajero Sport в Україні доступний виключно з 2,4-літровим 181-сильним турбодизелем. Він не найпотужніший для свого об'єму, але зате перевірений і цілком тяговитий. Максимальний крутильний момент досягає 430 Н∙м і доступний з 2500 об/хв.

На бездоріжжі Mitsubishi Pajero Sport почувається, як риба у воді Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель не можна назвати тихим (хоча зовні він набагато голосніший, ніж усередині авто), але у нього спокійний характер і розкручується мотор не дуже швидко. Розгін до 100 км/год займає 12,3 с. Для міста такої динаміки вистачає, а ось на трасі обгін доводиться планувати заздалегідь.

Зате витрата пального порадує: 10-11 л/100 км у місті та 8-8,5 л/100 км на трасі — непоганий показник для двотонного авто. Автоматична 8-ступінчаста КПП працює досить плавно.

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На бездоріжжі — як удома

Повний привід Super Select 4WD-II з диференціалом Torsen — перевага Mitsubishi Pajero Sport. Якщо в багатьох рамних позашляховиках трансмісія розрахована на використання повного приводу part-time тільки на бездоріжжі, то тут його можна увімкнути і на асфальті на швидкості до 100 км/год. На мокрій або слизькій дорозі — те, що треба.

Кліренс позашляховика становить 218 мм Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, у позашляховика є понижувальна передача, а ще можна заблокувати задній диференціал. Встановлено і позашляхові шини розміром 265/60 R18, і допомогу на спуску Hill Descent Control. Геометрична прохідність також на висоті: кліренс дорівнює 218 мм, кут в'їзду — 30°, а з'їзду — 24°. Загалом, все "по-дорослому".

Звісно ж, бездоріжжя — рідна стихія Mitsubishi Pajero Sport, за таких параметрів по-іншому й бути не може. Він не боїться бруду і демонструє феноменальну прохідність навіть у найсуворіших умовах і може долати броди глибиною до 70 см.

Як управляється Mitsubishi Pajero Sport

На асфальті позашляховик Mitsubishi контрольований, але захопливою керованість не назвеш. Кермо доволі точне і вельми важке. На великій швидкості проявляється недостатня обертальність, а от у місті на малих швидкостях маневреність напрочуд непогана: діаметр розвороту відносно невеликий для такого авто — лише 11,2 м.

У позашляховика відносно невеликий діаметр розвороту в 11,2 м Фото: Тарас Брязгунов

Енергоємна довгохідна підвіска нічого не боїться — легко (хоч і часом голосно) "ковтає" практично будь-які вибоїни. Хоча на сильних ямах позашляховик гарненько струшує — для рамних моделей така поведінка в принципі звична. Крени кузова, звісно, виражені, проте вони все ж таки менші, ніж у Mitsubishi Pajero Sport попередніх поколінь.

На трасі комфортабельна швидкість для позашляховика — 100-120 км/год. У салоні доволі тихо, адже на малих обертах мотор не дуже гучний і тільки шум шин чути. Щоправда, високий автомобіль чутливий до бокового вітру і часом доводиться його підрулювати. Після 120 км/год вже даються взнаки й аеродинамічні шуми.

Mitsubishi Pajero Sport не боїться броду глибиною до 70 см Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Mitsubishi Pajero Sport

Новий Mitsubishi Pajero Sport 2023 в Україні стартує з 1 645 000 гривень за версію Intense з механічною КПП і з 1 869 000 гривень — за варіант з автоматом і розширеною комплектацією. З рамних позашляховиків на українському ринку дешевше тільки компактний Suzuki Jimny.

Вердикт Фокуса

Mitsubishi Pajero Sport не потрібно порівнювати з кросоверами і не варто чекати від нього відточеної керованості або ураганної динаміки. Він створений для підкорення бездоріжжя і зі своїм основним завданням справляється відмінно. Хоча, як для рамної моделі, він цілком комфортабельний, просторий і економічний. Pajero Sport більше підійде тим, хто часто з'їжджає з асфальту.

Плюси Mitsubishi Pajero Sport:

відмінна прохідність і продумана система повного приводу;

економічний турбодизель;

місткий багажник.

Мінуси Mitsubishi Pajero Sport:

не вистачає потужності двигуна;

не найкраща керованість.

Технічні характеристики Mitsubishi Pajero Sport

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2442 Потужність двигуна, к. с./об/хв 181/3500 Обертальний момент, Нм/об/хв 430/2500 Коробка передач 8-ступінчаста автоматична Привід повний, що підключається Споживання пального, місто-траса, л/100 км 9,8-7,0 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 12,3 Об'єм паливного баку, л 68

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