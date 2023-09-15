Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Стара школа: тест-драйв позашляховика Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
Фото: Тарас Брязгунов | Mitsubishi Pajero Sport — класичний рамний позашляховик

Mitsubishi Pajero Sport — один з небагатьох класичних рамних позашляховиків на українському ринку. Фокус перевірив можливості авто на асфальті та бездоріжжі.

Related video

Ще 25-30 років тому серед моделей підвищеної прохідності переважали класичні рамні позашляховики, проте в наші дні вони втрачають позиції. Лідерами споживчих симпатій стали комфортабельніші кросовери з несучим кузовом і "легковою" керованістю.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
"Двоповерхова" оптика є світлодіодною
Фото: Тарас Брязгунов

Великих рамних позашляховиків на ринку стало набагато менше, і Україна в цьому плані — не виняток. Однією з таких моделей старої школи є Mitsubishi Pajero Sport, який побував на тесті Фокуса.

Оригінальний і виразний — дизайн Mitsubishi Pajero Sport

У загальних рисах концепція Mitsubishi Pajero Sport не змінюється з моменту дебюту моделі в 1996 році. Це рамний позашляховик на 5 або 7 місць, створений на базі пікапа Mitsubishi L200.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Позашляховик є близьким родичем Mitsubishi L200
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Mitsubishi Pajero Sport 2023:

  • довжина — 4825 мм;
  • ширина — 1815 мм;
  • висота — 1835 мм;
  • колісна база — 2800 мм.

Спорідненість з Mitsubishi L200 помітна неозброєним оком — у Pajero Sport такий самий дизайн передньої частини з широкою решіткою радіатора, оригінальною "двоповерховою" LED-оптикою і вигнутими хромованими накладками. Крила позашляховика розширені, а ззаду звертають на себе увагу вигнуті ліхтарі оригінальної форми. Слід зазначити, що більшість авто цього класу доволі стримані на вигляд і на їхньому тлі Mitsubishi Pajero Sport має доволі сміливий і навіть авангардний вигляд.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Вигнуті ліхтарі — найоригінальніша риса дизайну позашляховика
Фото: Тарас Брязгунов

Надане на тест авто вирізняється стайлінг-пакетом, що робить зовнішність Mitsubishi Pajero Sport ще виразнішою. Решітка радіатора, дах, задній спойлер і 18-дюймові диски пофарбовані в глянцевий чорний колір.

У консервативному стилі — салон Mitsubishi Pajero Sport

Переміщаємося в салон Mitsubishi Pajero Sport. Підніжки тут — не для краси, вони реально допомагають забратися всередину, адже автомобіль доволі високий.

Якщо дизайн Mitsubishi вельми оригінальний, то салон вийшов набагато стриманішим і консервативнішим. Чорні вставки присутні і в оздобленні салону поряд зі шкірою і накладками "під алюміній". Пластик місцями жорсткий, але зате міцний і зносостійкий. Пороги отримали не тільки металеві накладки, а й підсвічування.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Оздоблення розбавлене чорними глянцевими вставками і накладками "під алюміній"
Фото: Тарас Брязгунов

Велике чотириспицеве рульове колесо має зручний хват і забезпечене напливами на ободі. Крім кнопок керування аудіо, телефоном і круїз-контролю тут є клавіша ввімкнення камер кругового огляду — зручна річ на парковці або під час їзди бездоріжжям.

На панелі приладів основна інформація виведена на дисплей. Його показання добре зчитуються, а графіку можна змінювати і вивести на екран показання бортового комп'ютера.

Мультимедійна система у Mitsubishi Pajero Sport не найсучасніша, хоча тачскрін доволі великий — 9,0-дюймовий. Зате є Android Auto і Apple CarPlay.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Показання приладів виведені на дисплей
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Конфігурацію та графіку панелі приладів можна змінювати
Фото: Тарас Брязгунов

Частина перемикачів клімату дрібнуваті, а ось кнопки підігріву сидінь, навпаки, великі і виглядають, ніби родом із 2000-х. Цікава деталь: поряд з USB-портами на центральній консолі є і роз'єм HDMI.

Під консоллю захована невелика ніша для дрібної поклажі. У позашляховика місткий бардачок, а ось відсік у підлокітнику широкий, але не глибокий.

Важливо
Сімейний крейсер: тест-драйв нового Citroen C5 Aircross
Сімейний крейсер: тест-драйв нового Citroen C5 Aircross

Місця — в надлишку

Діапазону регулювань крісел і рульової колонки мені цілком вистачило, щоб підібрати зручне положення за кермом. Уже в початковій комплектації Intense передні сидіння отримали електропривод і підігрів, обігрівається і кермо.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Передні сидіння комфортабельні, а посадка за кермом висока
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
На другому ряду місця для ніг і над головою достатньо навіть рослим людям
Фото: Тарас Брязгунов

Самі крісла зручні — після кількох годин за кермом спина не болить. Чого б їм не завадило, так це більше бічної підтримки.

Звісно, посадка в рамному позашляховику дуже висока, тому оглядовість вперед і на всі боки хороша. Під час паркування допомагають великі дзеркала і камери, але до габаритів немаленького позашляховика все ж довелося звикати.

На нестачу внутрішнього простору ззаду скаржитися не доведеться — місця для ніг і над головою тут більш ніж достатньо. На додачу, у дивана регулюється кут нахилу спинки. Хіба що салон не надто широкий, тому на другому ряду все ж таки комфортніше двом.

багажник Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Багажник Mitsubishi Pajero Sport величезний — 673 л
багажник міцубіші паджеро спорт, Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Зі складеними задніми сидіннями виходить відсік об'ємом 1624 л
Фото: Тарас Брязгунов
сидіння міцубіші паджеро, Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Подушки задніх сидінь відкидаються вперед, що створює рівну підлогу в багажнику
багажник Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
багажник міцубіші паджеро спорт, Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
сидіння міцубіші паджеро, Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні

Вентиляційних дефлекторів ззаду немає, зате передбачені підігрів (його перемикачі розміщені в дверях), два USB-роз'єми і навіть повноцінна розетка на 220 вольт — можна, наприклад, підключити ноутбук і працювати в дорозі.

Mitsubishi Pajero Sport в Україні не має третього ряду сидінь і його багажник величезний — 673 л у звичайному стані та 1624 л — зі складеними задніми кріслами. Сидіння при складанні відкидаються вперед, що утворює рівну підлогу.

Двері багажника в дорожчих версіях отримали електропривод. Вантажна висота, звісно, велика — рамний позашляховик як-не-як. З цієї ж причини під підлогою багажника немає ніяких відсіків, а запасне колесо ховається під днищем.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Поруч із важелем КПП встановлено "шайбу" вибору режимів повнопривідної трансмісії
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Бокс у підлокітнику неглибокий
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
У позашляховика місткий ящик для рукавичок
розетка міцубіші паджеро, Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Для задніх пасажирів передбачена розетка
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Задній підлокітник забезпечений висувними підстаканниками
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Пороги позашляховика отримали підсвічування
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
розетка міцубіші паджеро, Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні
Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні

Комплектація Mitsubishi Pajero Sport 2023

Звісно, позашляховик Mitsubishi не назвеш бюджетним, тому вже в базовій версії Intense він непогано оснащений — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, електропакет, камера, парктронік, підігріви, 7 подушок безпеки, датчики дощу і світла.

Топова версія Ultimate додає навігацію, камери кругового огляду, а також набір систем безпеки — автоматичне гальмування, контроль смуги руху і "сліпих" зон.

Тяговитий, але гучний — двигун Mitsubishi Pajero Sport

Новий Mitsubishi Pajero Sport в Україні доступний виключно з 2,4-літровим 181-сильним турбодизелем. Він не найпотужніший для свого об'єму, але зате перевірений і цілком тяговитий. Максимальний крутильний момент досягає 430 Н∙м і доступний з 2500 об/хв.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
На бездоріжжі Mitsubishi Pajero Sport почувається, як риба у воді
Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель не можна назвати тихим (хоча зовні він набагато голосніший, ніж усередині авто), але у нього спокійний характер і розкручується мотор не дуже швидко. Розгін до 100 км/год займає 12,3 с. Для міста такої динаміки вистачає, а ось на трасі обгін доводиться планувати заздалегідь.

Зате витрата пального порадує: 10-11 л/100 км у місті та 8-8,5 л/100 км на трасі — непоганий показник для двотонного авто. Автоматична 8-ступінчаста КПП працює досить плавно.

Важливо
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: авангард по-японськи
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: авангард по-японськи

На бездоріжжі — як удома

Повний привід Super Select 4WD-II з диференціалом Torsen — перевага Mitsubishi Pajero Sport. Якщо в багатьох рамних позашляховиках трансмісія розрахована на використання повного приводу part-time тільки на бездоріжжі, то тут його можна увімкнути і на асфальті на швидкості до 100 км/год. На мокрій або слизькій дорозі — те, що треба.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Кліренс позашляховика становить 218 мм
Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, у позашляховика є понижувальна передача, а ще можна заблокувати задній диференціал. Встановлено і позашляхові шини розміром 265/60 R18, і допомогу на спуску Hill Descent Control. Геометрична прохідність також на висоті: кліренс дорівнює 218 мм, кут в'їзду — 30°, а з'їзду — 24°. Загалом, все "по-дорослому".

Звісно ж, бездоріжжя — рідна стихія Mitsubishi Pajero Sport, за таких параметрів по-іншому й бути не може. Він не боїться бруду і демонструє феноменальну прохідність навіть у найсуворіших умовах і може долати броди глибиною до 70 см.

Як управляється Mitsubishi Pajero Sport

На асфальті позашляховик Mitsubishi контрольований, але захопливою керованість не назвеш. Кермо доволі точне і вельми важке. На великій швидкості проявляється недостатня обертальність, а от у місті на малих швидкостях маневреність напрочуд непогана: діаметр розвороту відносно невеликий для такого авто — лише 11,2 м.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
У позашляховика відносно невеликий діаметр розвороту в 11,2 м
Фото: Тарас Брязгунов

Енергоємна довгохідна підвіска нічого не боїться — легко (хоч і часом голосно) "ковтає" практично будь-які вибоїни. Хоча на сильних ямах позашляховик гарненько струшує — для рамних моделей така поведінка в принципі звична. Крени кузова, звісно, виражені, проте вони все ж таки менші, ніж у Mitsubishi Pajero Sport попередніх поколінь.

На трасі комфортабельна швидкість для позашляховика — 100-120 км/год. У салоні доволі тихо, адже на малих обертах мотор не дуже гучний і тільки шум шин чути. Щоправда, високий автомобіль чутливий до бокового вітру і часом доводиться його підрулювати. Після 120 км/год вже даються взнаки й аеродинамічні шуми.

Mitsubishi Pajero Sport, новий Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport 2023, Mitsubishi Pajero Sport в Україні Fullscreen
Mitsubishi Pajero Sport не боїться броду глибиною до 70 см
Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Mitsubishi Pajero Sport

Новий Mitsubishi Pajero Sport 2023 в Україні стартує з 1 645 000 гривень за версію Intense з механічною КПП і з 1 869 000 гривень — за варіант з автоматом і розширеною комплектацією. З рамних позашляховиків на українському ринку дешевше тільки компактний Suzuki Jimny.

Вердикт Фокуса

Mitsubishi Pajero Sport не потрібно порівнювати з кросоверами і не варто чекати від нього відточеної керованості або ураганної динаміки. Він створений для підкорення бездоріжжя і зі своїм основним завданням справляється відмінно. Хоча, як для рамної моделі, він цілком комфортабельний, просторий і економічний. Pajero Sport більше підійде тим, хто часто з'їжджає з асфальту.

Плюси Mitsubishi Pajero Sport:

  • відмінна прохідність і продумана система повного приводу;
  • економічний турбодизель;
  • місткий багажник.

Мінуси Mitsubishi Pajero Sport:

  • не вистачає потужності двигуна;
  • не найкраща керованість.

Технічні характеристики Mitsubishi Pajero Sport

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 2442
Потужність двигуна, к. с./об/хв 181/3500
Обертальний момент, Нм/об/хв 430/2500
Коробка передач 8-ступінчаста автоматична
Привід повний, що підключається
Споживання пального, місто-траса, л/100 км 9,8-7,0 
Макс. швидкість, км/год 180
Розгін 0–100 км/год, с 12,3
Об'єм паливного баку, л 68
Важливо
Комфортабельний велетень: тест-драйв нового Hyundai Palisade
Комфортабельний велетень: тест-драйв нового Hyundai Palisade