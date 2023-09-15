Стара школа: тест-драйв позашляховика Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport — один з небагатьох класичних рамних позашляховиків на українському ринку. Фокус перевірив можливості авто на асфальті та бездоріжжі.
Ще 25-30 років тому серед моделей підвищеної прохідності переважали класичні рамні позашляховики, проте в наші дні вони втрачають позиції. Лідерами споживчих симпатій стали комфортабельніші кросовери з несучим кузовом і "легковою" керованістю.
Великих рамних позашляховиків на ринку стало набагато менше, і Україна в цьому плані — не виняток. Однією з таких моделей старої школи є Mitsubishi Pajero Sport, який побував на тесті Фокуса.
Оригінальний і виразний — дизайн Mitsubishi Pajero Sport
У загальних рисах концепція Mitsubishi Pajero Sport не змінюється з моменту дебюту моделі в 1996 році. Це рамний позашляховик на 5 або 7 місць, створений на базі пікапа Mitsubishi L200.
Розміри Mitsubishi Pajero Sport 2023:
- довжина — 4825 мм;
- ширина — 1815 мм;
- висота — 1835 мм;
- колісна база — 2800 мм.
Спорідненість з Mitsubishi L200 помітна неозброєним оком — у Pajero Sport такий самий дизайн передньої частини з широкою решіткою радіатора, оригінальною "двоповерховою" LED-оптикою і вигнутими хромованими накладками. Крила позашляховика розширені, а ззаду звертають на себе увагу вигнуті ліхтарі оригінальної форми. Слід зазначити, що більшість авто цього класу доволі стримані на вигляд і на їхньому тлі Mitsubishi Pajero Sport має доволі сміливий і навіть авангардний вигляд.
Надане на тест авто вирізняється стайлінг-пакетом, що робить зовнішність Mitsubishi Pajero Sport ще виразнішою. Решітка радіатора, дах, задній спойлер і 18-дюймові диски пофарбовані в глянцевий чорний колір.
У консервативному стилі — салон Mitsubishi Pajero Sport
Переміщаємося в салон Mitsubishi Pajero Sport. Підніжки тут — не для краси, вони реально допомагають забратися всередину, адже автомобіль доволі високий.
Якщо дизайн Mitsubishi вельми оригінальний, то салон вийшов набагато стриманішим і консервативнішим. Чорні вставки присутні і в оздобленні салону поряд зі шкірою і накладками "під алюміній". Пластик місцями жорсткий, але зате міцний і зносостійкий. Пороги отримали не тільки металеві накладки, а й підсвічування.
Велике чотириспицеве рульове колесо має зручний хват і забезпечене напливами на ободі. Крім кнопок керування аудіо, телефоном і круїз-контролю тут є клавіша ввімкнення камер кругового огляду — зручна річ на парковці або під час їзди бездоріжжям.
На панелі приладів основна інформація виведена на дисплей. Його показання добре зчитуються, а графіку можна змінювати і вивести на екран показання бортового комп'ютера.
Мультимедійна система у Mitsubishi Pajero Sport не найсучасніша, хоча тачскрін доволі великий — 9,0-дюймовий. Зате є Android Auto і Apple CarPlay.
Частина перемикачів клімату дрібнуваті, а ось кнопки підігріву сидінь, навпаки, великі і виглядають, ніби родом із 2000-х. Цікава деталь: поряд з USB-портами на центральній консолі є і роз'єм HDMI.
Під консоллю захована невелика ніша для дрібної поклажі. У позашляховика місткий бардачок, а ось відсік у підлокітнику широкий, але не глибокий.Важливо
Місця — в надлишку
Діапазону регулювань крісел і рульової колонки мені цілком вистачило, щоб підібрати зручне положення за кермом. Уже в початковій комплектації Intense передні сидіння отримали електропривод і підігрів, обігрівається і кермо.
Самі крісла зручні — після кількох годин за кермом спина не болить. Чого б їм не завадило, так це більше бічної підтримки.
Звісно, посадка в рамному позашляховику дуже висока, тому оглядовість вперед і на всі боки хороша. Під час паркування допомагають великі дзеркала і камери, але до габаритів немаленького позашляховика все ж довелося звикати.
На нестачу внутрішнього простору ззаду скаржитися не доведеться — місця для ніг і над головою тут більш ніж достатньо. На додачу, у дивана регулюється кут нахилу спинки. Хіба що салон не надто широкий, тому на другому ряду все ж таки комфортніше двом.
Вентиляційних дефлекторів ззаду немає, зате передбачені підігрів (його перемикачі розміщені в дверях), два USB-роз'єми і навіть повноцінна розетка на 220 вольт — можна, наприклад, підключити ноутбук і працювати в дорозі.
Mitsubishi Pajero Sport в Україні не має третього ряду сидінь і його багажник величезний — 673 л у звичайному стані та 1624 л — зі складеними задніми кріслами. Сидіння при складанні відкидаються вперед, що утворює рівну підлогу.
Двері багажника в дорожчих версіях отримали електропривод. Вантажна висота, звісно, велика — рамний позашляховик як-не-як. З цієї ж причини під підлогою багажника немає ніяких відсіків, а запасне колесо ховається під днищем.
Комплектація Mitsubishi Pajero Sport 2023
Звісно, позашляховик Mitsubishi не назвеш бюджетним, тому вже в базовій версії Intense він непогано оснащений — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, електропакет, камера, парктронік, підігріви, 7 подушок безпеки, датчики дощу і світла.
Топова версія Ultimate додає навігацію, камери кругового огляду, а також набір систем безпеки — автоматичне гальмування, контроль смуги руху і "сліпих" зон.
Тяговитий, але гучний — двигун Mitsubishi Pajero Sport
Новий Mitsubishi Pajero Sport в Україні доступний виключно з 2,4-літровим 181-сильним турбодизелем. Він не найпотужніший для свого об'єму, але зате перевірений і цілком тяговитий. Максимальний крутильний момент досягає 430 Н∙м і доступний з 2500 об/хв.
Турбодизель не можна назвати тихим (хоча зовні він набагато голосніший, ніж усередині авто), але у нього спокійний характер і розкручується мотор не дуже швидко. Розгін до 100 км/год займає 12,3 с. Для міста такої динаміки вистачає, а ось на трасі обгін доводиться планувати заздалегідь.
Зате витрата пального порадує: 10-11 л/100 км у місті та 8-8,5 л/100 км на трасі — непоганий показник для двотонного авто. Автоматична 8-ступінчаста КПП працює досить плавно.Важливо
На бездоріжжі — як удома
Повний привід Super Select 4WD-II з диференціалом Torsen — перевага Mitsubishi Pajero Sport. Якщо в багатьох рамних позашляховиках трансмісія розрахована на використання повного приводу part-time тільки на бездоріжжі, то тут його можна увімкнути і на асфальті на швидкості до 100 км/год. На мокрій або слизькій дорозі — те, що треба.
Звісно, у позашляховика є понижувальна передача, а ще можна заблокувати задній диференціал. Встановлено і позашляхові шини розміром 265/60 R18, і допомогу на спуску Hill Descent Control. Геометрична прохідність також на висоті: кліренс дорівнює 218 мм, кут в'їзду — 30°, а з'їзду — 24°. Загалом, все "по-дорослому".
Звісно ж, бездоріжжя — рідна стихія Mitsubishi Pajero Sport, за таких параметрів по-іншому й бути не може. Він не боїться бруду і демонструє феноменальну прохідність навіть у найсуворіших умовах і може долати броди глибиною до 70 см.
Як управляється Mitsubishi Pajero Sport
На асфальті позашляховик Mitsubishi контрольований, але захопливою керованість не назвеш. Кермо доволі точне і вельми важке. На великій швидкості проявляється недостатня обертальність, а от у місті на малих швидкостях маневреність напрочуд непогана: діаметр розвороту відносно невеликий для такого авто — лише 11,2 м.
Енергоємна довгохідна підвіска нічого не боїться — легко (хоч і часом голосно) "ковтає" практично будь-які вибоїни. Хоча на сильних ямах позашляховик гарненько струшує — для рамних моделей така поведінка в принципі звична. Крени кузова, звісно, виражені, проте вони все ж таки менші, ніж у Mitsubishi Pajero Sport попередніх поколінь.
На трасі комфортабельна швидкість для позашляховика — 100-120 км/год. У салоні доволі тихо, адже на малих обертах мотор не дуже гучний і тільки шум шин чути. Щоправда, високий автомобіль чутливий до бокового вітру і часом доводиться його підрулювати. Після 120 км/год вже даються взнаки й аеродинамічні шуми.
Ціна Mitsubishi Pajero Sport
Новий Mitsubishi Pajero Sport 2023 в Україні стартує з 1 645 000 гривень за версію Intense з механічною КПП і з 1 869 000 гривень — за варіант з автоматом і розширеною комплектацією. З рамних позашляховиків на українському ринку дешевше тільки компактний Suzuki Jimny.
Вердикт Фокуса
Mitsubishi Pajero Sport не потрібно порівнювати з кросоверами і не варто чекати від нього відточеної керованості або ураганної динаміки. Він створений для підкорення бездоріжжя і зі своїм основним завданням справляється відмінно. Хоча, як для рамної моделі, він цілком комфортабельний, просторий і економічний. Pajero Sport більше підійде тим, хто часто з'їжджає з асфальту.
Плюси Mitsubishi Pajero Sport:
- відмінна прохідність і продумана система повного приводу;
- економічний турбодизель;
- місткий багажник.
Мінуси Mitsubishi Pajero Sport:
- не вистачає потужності двигуна;
- не найкраща керованість.
Технічні характеристики Mitsubishi Pajero Sport
|Тип двигуна
|дизельний з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|2442
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|181/3500
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|430/2500
|Коробка передач
|8-ступінчаста автоматична
|Привід
|повний, що підключається
|Споживання пального, місто-траса, л/100 км
|9,8-7,0
|Макс. швидкість, км/год
|180
|Розгін 0–100 км/год, с
|12,3
|Об'єм паливного баку, л
|68