Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: авангард по-японськи

Сучасний Mitsubishi Eclipse — вже не купе, а стильний кросовер. Фокус визначив плюси і мінуси оригінальної моделі, а також спробував відшукати спільні риси зі знаменитим предком.

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Автомобілісти зі стажем напевно пам'ятають знамените купе Mitsubishi Eclipse. Недорогу спортивну модель для молоді випускали з 1989 по 2012 роки, і вона навіть стала зіркою фільму "Форсаж".

Втім, доступні спорткари зараз не користуються попитом, тому коли Mitsubishi Eclipse вирішили відродити в 2017 році, то вибрали формат купе-кросовера. Наразі це найдоступніша модель такого класу на українському ринку, і Фокус взявся її випробувати.

Оновлений Mitsubishi Eclipse Cross вирізняється авангардним дизайном Фото: Тарас Брязгунов

У стилі орігамі — дизайн Mitsubishi Eclipse Cross

Новий Mitsubishi Eclipse Cross — нетиповий представник свого класу. Якщо у більшості крос-купе похилий аркоподібний дах, то у нього рубаний клиноподібний силует у стилі 70-х з великими кутами нахилу передніх і задніх стійок. Вийшов гранений дизайн у стилістиці орігамі.

Кросовер Mitsubishi пройшов у 2021 році ґрунтовний фейсліфтинг і отримав повністю нові передню і задню частину. "Обличчя" Eclipse Cross вийшло виразним і футуристичним — авто зі схожим дизайном зустрічаються в японських аніме. Широка решітка радіатора поєднується з "двоповерховими" діодними фарами і вигнутими хромованими молдингами.

"Корму" авто дещо піднято, а крила розширено. Ззаду дизайнери відмовилися від оригінального двосекційного скла і встановили L-подібні ліхтарі. Дизайнери постаралися додати Eclipse спортивності: вже в базовій версії встановлені 18-дюймові диски і великий спойлер, а топовий варіант отримав ще й обвіс.

У кросовера клиноподібний силует із нахиленими задніми стійками

Mitsubishi Eclipse Cross — той рідкісний у наші дні випадок, коли під час планового оновлення авто стало помітно більшим: воно підросло одразу на 140 мм.

Розміри Mitsubishi Eclipse Cross 2023:

довжина — 4545 мм;

ширина — 1805 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2670 мм.

Під час оновлення від оригінального двосекційного скла відмовилися Фото: Тарас Брязгунов

Консервативна класика — салон Mitsubishi Eclipse Cross

Зазирнемо в салон Mitsubishi Eclipse Cross. Він не настільки авангардний, як зовнішність — навпаки, його дизайн можна назвати класичним. Хоча є й цікаві деталі на кшталт підсвічування порогів.

У топовій версії Ultimate інтер'єр оздоблений шкірою. Розбавляють її сріблясті та чорні лаковані вставки, які виявилися не надто зносостійкими — на них уже видно численні потертості та подряпини. Зате на передній панелі пластик м'який.

Досить велике рульове колесо знайоме за старшим братом Mitsubishi Outlander. Воно також прикрашене лакованою накладкою, а в районі хвата рук передбачені напливи. Поряд із кнопками керування аудіо та круїз-контролем на кермо винесли і клавішу ввімкнення камер, що дуже зручно.

Салон Mitsubishi Eclipse Cross має набагато стриманіший вигляд, ніж екстер'єр Фото: Тарас Брязгунов

У Mitsubishi Eclipse Cross класичні циферблати приладів у всіх версіях — віртуальна приборка не пропонується. Шкали спідометра і тахометра родом з 2000-х, але показання добре зчитуються. По центру встановлено кольоровий екран, на який виведено різну інформацію — від даних бортового комп'ютера до індикатора роботи повного приводу. Щоправда, перемикати показання не дуже зручно, адже кнопки розташовані за кермом.

Передбачена і проекція, але не на лобове скло, а на прозорий дисплей, що висувається з передньої панелі подібно до прицілів у космічних кораблях їхніх "Зоряних воєн". Він дає змогу не відводити очей від дороги, хоча високим людям зчитувати його показання не дуже зручно — доводиться нагинатися.

Центральний 8,0-дюймовий тачскрін Mitsubishi Eclipse Cross розташований високо і також дає можливість менше відволікатися від дороги. Його меню дуже просте і зрозуміле — більш сучасна мультимедіа кросоверу не завадила б. Втім, Android Auto і Apple CarPlay в авто є, а внизу знаходяться два USB-порти. Кнопками клімату зручно користуватися на дотик, хоча деякі з них все ж таки дрібнуваті.

Кросовер отримав класичні циферблати приладів Фото: Тарас Брязгунов Проекційний дисплей висувається з передньої панелі Фото: Тарас Брязгунов

З відділеннями для дрібниць — все гаразд. Новий Mitsubishi Eclipse Cross має місткий дворівневий ящик для рукавичок і доволі великий бокс у підлокітнику.

Наскільки просторий кросовер Mitsubishi

Салон Mitsubishi Eclipse Cross хоч і не найсучасніший, але зручний. Діапазон регулювань рульової колонки і водійського сидіння достатній, щоб підібрати зручне положення за кермом.

Бардачок Mitsubishi Eclipse Cross доповнена полицею Бокс у підлокітнику вельми великий Заднім пасажирам належить підігрів, але USB-портів у них немає Пороги Mitsubishi Eclipse Cross підсвічуються

Передні крісла пружні і мають хорошу бічну підтримку. У всіх Mitsubishi Eclipse Cross вони оснащені підігрівом, а крісло водія має електропривод. До речі, обігрів керма і задніх сидінь — також частина базової комплектації.

Посадка в кросовері доволі висока. До оглядовості вперед і по сторонах запитань немає, а нове заднє скло поліпшило й огляд назад. До того ж, у Eclipse Cross великі та зручні дзеркала.

На другому ряду простір для ніг дуже щедрий, за мірками цього класу. А ось запас над головою невеликий — за стильну лінію даху доводиться розплачуватися і пасажирам зростом понад 180 см буде затісно. Благо у дивана регулюється кут нахилу спинки (доступні 9 її положень), що дає змогу високим пасажирам розміститися напівлежачи і не торкатися стелі головою. Чого не вистачає ззаду, так це USB-роз'ємів — є тільки розетка-прикурювач.

У заднього дивана регулюється нахил спинки Фото: Тарас Брязгунов Передні сидіння мають хорошу бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mitsubishi Eclipse Cross не найбільший у класі — 405 л. Частково це зумовлено тим, що частину його "з'їдає" повнорозмірне запасне колесо. З цієї ж причини підлога багажника доволі висока, але зате вона рівна, якщо скласти задні крісла — в цьому разі об'єм зростає до 1235 л.

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Багато навіть у "базі" — комплектація Mitsubishi Eclipse Cross

Новий Mitsubishi Eclipse Cross в Україні доступний тільки в багато оснащених версіях. Уже в "базі" передбачені безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, електропакет, круїз-контроль, парктронік, камера, датчики дощу і світла.

Тестове авто у версії Ultimate також укомплектоване камерами кругового огляду, двома люками та електроприводом пасажирського сидіння. До того ж, воно отримало набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль дорожньої розмітки та "сліпих" зон.

Об'єм багажника становить 405 л Зі складеними задніми сидіннями виходить рівна підлога Кросовер отримав повноцінну "запаску"

Жвавий і чуйний — двигун Mitsubishi Eclipse Cross

Кросовер Mitsubishi Eclipse в Україні пропонують із двома 150-сильними четвірками — 2,0-літровою атмосферною та 1,5-літровою турбованою. Утім, ідентична потужність — не означає, що характер у двигунів однаковий.

На тест Фокусу потрапив 1,5-літровий варіант. Турбомотор має вельми нетиповий характер — він жвавий і чутливий, швидко розкручується. Особливо добре двигун проявляє себе в середньому діапазоні оборотів — при 2000 об/хв досягається піковий крутний момент у 250 Нм, що супроводжується відчутним припливом тяги.

Звук мотора приємний і не настирливий і стає надто гучним лише на високих обертах. Розгін до 100 км/год займає 11,4 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.

Під капотом встановлено розпірку для збільшення жорсткості кузова Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива — 9,8 л/100 км у міському циклі та 6,5 л/100 км — у заміському. У нас за спокійної міської їзди виходило 10-10,5 л на 100 км, але якщо добре тиснути на газ, то можна побачити цифру 13 л/100 км. У принципі, кросоверу не завадив би еко-режим із "придушеними" реакціями двигуна і менш чутливою педаллю газу.

Керованість — козир Mitsubishi Eclipse Cross

Варіатор Mitsubishi Eclipse Cross непогано налаштований і демонструє швидкі реакції. Повний привід S-AWC доповнено режимами для снігу та гравію, а кліренс становить 199 мм, тобто кросовер не спасує на нескладному бездоріжжі.

На додачу передбачена функція Active Yaw Control, що імітує самоблокувальний диференціал. Завдяки їй кросовер Mitsubishi Eclipse вийшов маневреним і добре почувається на звивистих дорогах. Недостатня повертаємість не дає про себе знати, а кермо точне і наповнене вагою.

Mitsubishi Eclipse Cross цікавий в управлінні і міг би впоратися і з більшою потужністю Фото: Тарас Брязгунов

Підвіска Mitsubishi Eclipse Cross доволі пружна і серйозні вибоїни даються взнаки. Зате крени кузова в поворотах відносно невеликі, за мірками кросоверів. Цікава деталь: під капотом встановлено розпірку, що підвищує жорсткість кузова — це атрибут спорткупе, який рідко зустрінеш у кросоверах.

Керованість Eclipse Cross дуже непогана — все-таки ім'я зобов'язує. Відчувається, що шасі авто легко може "переварити" і більшу потужність. До слова, в інших країнах є 163-сильна версія турбомотора, а також запропоновано 188-сильний плагін-гібрид Mitsubishi Eclipse Cross.

Дорожні нерівності поглинаються тихо, а ось шум шин на великих швидкостях все ж таки дає про себе знати. Хоча загалом шумоізоляція Mitsubishi Eclipse Cross хороша.

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Mitsubishi Eclipse Cross, ціна в Україні

Новий Mitsubishi Eclipse Cross в Україні коштує від 1 199 000 гривень за 2,0-літрову версію з переднім приводом. Повнопривідна 1,5-літрова модифікація в топовому виконанні Ultimate обійдеться щонайменше в 1 399 000 гривень. Це не найдешевший кросовер С-класу, але серед купеподібних моделей більш доступних на нашому ринку наразі немає.

Заднє скло прикрите великим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Mitsubishi Eclipse Cross не можна назвати спорткаром, але він цікавий у керуванні — гени все-таки даються взнаки. Кросовер багато оснащений і водночас дешевший за інші купеподібні моделі. Водночас, це не найпросторіша модель у класі, тому вона більше підійде індивідуалістам, ніж сімейним автолюбителям.

Плюси Mitsubishi Eclipse Cross:

багата комплектація;

хороша керованість;

чуйний і тяговитий турбомотор.

Мінуси Mitsubishi Eclipse Cross:

лакований пластик у салоні легко схильний до подряпин;

мало місця над головою ззаду;

невеликий багажник.

Технічні характеристики Mitsubishi Eclipse Cross

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1499 Потужність двигуна, к. с./об/хв 150/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 250/2000-3500 Коробка передач варіатор Привід повний Споживання пального, місто-траса 9,8-6,5 л/100 км Макс. швидкість, км/год 195 Розгін 0–100 км/год, с 11,4 Об'єм паливного баку, л 60

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