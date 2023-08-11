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Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: авангард по-японськи

Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi
Фото: Тарас Брязгунов | Знаменитий Mitsubishi Eclipse відродили у форматі кросовера

Сучасний Mitsubishi Eclipse — вже не купе, а стильний кросовер. Фокус визначив плюси і мінуси оригінальної моделі, а також спробував відшукати спільні риси зі знаменитим предком.

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Автомобілісти зі стажем напевно пам'ятають знамените купе Mitsubishi Eclipse. Недорогу спортивну модель для молоді випускали з 1989 по 2012 роки, і вона навіть стала зіркою фільму "Форсаж".

Втім, доступні спорткари зараз не користуються попитом, тому коли Mitsubishi Eclipse вирішили відродити в 2017 році, то вибрали формат купе-кросовера. Наразі це найдоступніша модель такого класу на українському ринку, і Фокус взявся її випробувати.

новий Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Оновлений Mitsubishi Eclipse Cross вирізняється авангардним дизайном
Фото: Тарас Брязгунов

У стилі орігамі — дизайн Mitsubishi Eclipse Cross

Новий Mitsubishi Eclipse Cross — нетиповий представник свого класу. Якщо у більшості крос-купе похилий аркоподібний дах, то у нього рубаний клиноподібний силует у стилі 70-х з великими кутами нахилу передніх і задніх стійок. Вийшов гранений дизайн у стилістиці орігамі.

Кросовер Mitsubishi пройшов у 2021 році ґрунтовний фейсліфтинг і отримав повністю нові передню і задню частину. "Обличчя" Eclipse Cross вийшло виразним і футуристичним — авто зі схожим дизайном зустрічаються в японських аніме. Широка решітка радіатора поєднується з "двоповерховими" діодними фарами і вигнутими хромованими молдингами.

"Корму" авто дещо піднято, а крила розширено. Ззаду дизайнери відмовилися від оригінального двосекційного скла і встановили L-подібні ліхтарі. Дизайнери постаралися додати Eclipse спортивності: вже в базовій версії встановлені 18-дюймові диски і великий спойлер, а топовий варіант отримав ще й обвіс.

Mitsubishi Eclipse Cross 2023 новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
У кросовера клиноподібний силует із нахиленими задніми стійками

Mitsubishi Eclipse Cross — той рідкісний у наші дні випадок, коли під час планового оновлення авто стало помітно більшим: воно підросло одразу на 140 мм.

Розміри Mitsubishi Eclipse Cross 2023:

  • довжина — 4545 мм;
  • ширина — 1805 мм;
  • висота — 1685 мм;
  • колісна база — 2670 мм.
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Під час оновлення від оригінального двосекційного скла відмовилися
Фото: Тарас Брязгунов

Консервативна класика — салон Mitsubishi Eclipse Cross

Зазирнемо в салон Mitsubishi Eclipse Cross. Він не настільки авангардний, як зовнішність — навпаки, його дизайн можна назвати класичним. Хоча є й цікаві деталі на кшталт підсвічування порогів.

У топовій версії Ultimate інтер'єр оздоблений шкірою. Розбавляють її сріблясті та чорні лаковані вставки, які виявилися не надто зносостійкими — на них уже видно численні потертості та подряпини. Зате на передній панелі пластик м'який.

Досить велике рульове колесо знайоме за старшим братом Mitsubishi Outlander. Воно також прикрашене лакованою накладкою, а в районі хвата рук передбачені напливи. Поряд із кнопками керування аудіо та круїз-контролем на кермо винесли і клавішу ввімкнення камер, що дуже зручно.

салон Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Салон Mitsubishi Eclipse Cross має набагато стриманіший вигляд, ніж екстер'єр
Фото: Тарас Брязгунов

У Mitsubishi Eclipse Cross класичні циферблати приладів у всіх версіях — віртуальна приборка не пропонується. Шкали спідометра і тахометра родом з 2000-х, але показання добре зчитуються. По центру встановлено кольоровий екран, на який виведено різну інформацію — від даних бортового комп'ютера до індикатора роботи повного приводу. Щоправда, перемикати показання не дуже зручно, адже кнопки розташовані за кермом.

Передбачена і проекція, але не на лобове скло, а на прозорий дисплей, що висувається з передньої панелі подібно до прицілів у космічних кораблях їхніх "Зоряних воєн". Він дає змогу не відводити очей від дороги, хоча високим людям зчитувати його показання не дуже зручно — доводиться нагинатися.

Центральний 8,0-дюймовий тачскрін Mitsubishi Eclipse Cross розташований високо і також дає можливість менше відволікатися від дороги. Його меню дуже просте і зрозуміле — більш сучасна мультимедіа кросоверу не завадила б. Втім, Android Auto і Apple CarPlay в авто є, а внизу знаходяться два USB-порти. Кнопками клімату зручно користуватися на дотик, хоча деякі з них все ж таки дрібнуваті.

Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Кросовер отримав класичні циферблати приладів
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Проекційний дисплей висувається з передньої панелі
Фото: Тарас Брязгунов

З відділеннями для дрібниць — все гаразд. Новий Mitsubishi Eclipse Cross має місткий дворівневий ящик для рукавичок і доволі великий бокс у підлокітнику.

Наскільки просторий кросовер Mitsubishi

Салон Mitsubishi Eclipse Cross хоч і не найсучасніший, але зручний. Діапазон регулювань рульової колонки і водійського сидіння достатній, щоб підібрати зручне положення за кермом.

Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Бардачок Mitsubishi Eclipse Cross доповнена полицею
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Бокс у підлокітнику вельми великий
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Заднім пасажирам належить підігрів, але USB-портів у них немає
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Пороги Mitsubishi Eclipse Cross підсвічуються
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi

Передні крісла пружні і мають хорошу бічну підтримку. У всіх Mitsubishi Eclipse Cross вони оснащені підігрівом, а крісло водія має електропривод. До речі, обігрів керма і задніх сидінь — також частина базової комплектації.

Посадка в кросовері доволі висока. До оглядовості вперед і по сторонах запитань немає, а нове заднє скло поліпшило й огляд назад. До того ж, у Eclipse Cross великі та зручні дзеркала.

На другому ряду простір для ніг дуже щедрий, за мірками цього класу. А ось запас над головою невеликий — за стильну лінію даху доводиться розплачуватися і пасажирам зростом понад 180 см буде затісно. Благо у дивана регулюється кут нахилу спинки (доступні 9 її положень), що дає змогу високим пасажирам розміститися напівлежачи і не торкатися стелі головою. Чого не вистачає ззаду, так це USB-роз'ємів — є тільки розетка-прикурювач.

Задні сидіння Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
У заднього дивана регулюється нахил спинки
Фото: Тарас Брязгунов
Передні сидіння Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Передні сидіння мають хорошу бічну підтримку
Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mitsubishi Eclipse Cross не найбільший у класі — 405 л. Частково це зумовлено тим, що частину його "з'їдає" повнорозмірне запасне колесо. З цієї ж причини підлога багажника доволі висока, але зате вона рівна, якщо скласти задні крісла — в цьому разі об'єм зростає до 1235 л.

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Багато навіть у "базі" — комплектація Mitsubishi Eclipse Cross

Новий Mitsubishi Eclipse Cross в Україні доступний тільки в багато оснащених версіях. Уже в "базі" передбачені безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, електропакет, круїз-контроль, парктронік, камера, датчики дощу і світла.

Тестове авто у версії Ultimate також укомплектоване камерами кругового огляду, двома люками та електроприводом пасажирського сидіння. До того ж, воно отримало набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль дорожньої розмітки та "сліпих" зон.

Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Об'єм багажника становить 405 л
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Зі складеними задніми сидіннями виходить рівна підлога
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Кросовер отримав повноцінну "запаску"
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi
Mitsubishi Eclipse Cross, новий Mitsubishi Eclipse Cross, кросовер Mitsubishi Eclipse, кросовер Mitsubishi

Жвавий і чуйний — двигун Mitsubishi Eclipse Cross

Кросовер Mitsubishi Eclipse в Україні пропонують із двома 150-сильними четвірками — 2,0-літровою атмосферною та 1,5-літровою турбованою. Утім, ідентична потужність — не означає, що характер у двигунів однаковий.

На тест Фокусу потрапив 1,5-літровий варіант. Турбомотор має вельми нетиповий характер — він жвавий і чутливий, швидко розкручується. Особливо добре двигун проявляє себе в середньому діапазоні оборотів — при 2000 об/хв досягається піковий крутний момент у 250 Нм, що супроводжується відчутним припливом тяги.

Звук мотора приємний і не настирливий і стає надто гучним лише на високих обертах. Розгін до 100 км/год займає 11,4 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.

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Під капотом встановлено розпірку для збільшення жорсткості кузова
Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива — 9,8 л/100 км у міському циклі та 6,5 л/100 км — у заміському. У нас за спокійної міської їзди виходило 10-10,5 л на 100 км, але якщо добре тиснути на газ, то можна побачити цифру 13 л/100 км. У принципі, кросоверу не завадив би еко-режим із "придушеними" реакціями двигуна і менш чутливою педаллю газу.

Керованість — козир Mitsubishi Eclipse Cross

Варіатор Mitsubishi Eclipse Cross непогано налаштований і демонструє швидкі реакції. Повний привід S-AWC доповнено режимами для снігу та гравію, а кліренс становить 199 мм, тобто кросовер не спасує на нескладному бездоріжжі.

На додачу передбачена функція Active Yaw Control, що імітує самоблокувальний диференціал. Завдяки їй кросовер Mitsubishi Eclipse вийшов маневреним і добре почувається на звивистих дорогах. Недостатня повертаємість не дає про себе знати, а кермо точне і наповнене вагою.

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Mitsubishi Eclipse Cross цікавий в управлінні і міг би впоратися і з більшою потужністю
Фото: Тарас Брязгунов

Підвіска Mitsubishi Eclipse Cross доволі пружна і серйозні вибоїни даються взнаки. Зате крени кузова в поворотах відносно невеликі, за мірками кросоверів. Цікава деталь: під капотом встановлено розпірку, що підвищує жорсткість кузова — це атрибут спорткупе, який рідко зустрінеш у кросоверах.

Керованість Eclipse Cross дуже непогана — все-таки ім'я зобов'язує. Відчувається, що шасі авто легко може "переварити" і більшу потужність. До слова, в інших країнах є 163-сильна версія турбомотора, а також запропоновано 188-сильний плагін-гібрид Mitsubishi Eclipse Cross.

Дорожні нерівності поглинаються тихо, а ось шум шин на великих швидкостях все ж таки дає про себе знати. Хоча загалом шумоізоляція Mitsubishi Eclipse Cross хороша.

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Mitsubishi Eclipse Cross, ціна в Україні

Новий Mitsubishi Eclipse Cross в Україні коштує від 1 199 000 гривень за 2,0-літрову версію з переднім приводом. Повнопривідна 1,5-літрова модифікація в топовому виконанні Ultimate обійдеться щонайменше в 1 399 000 гривень. Це не найдешевший кросовер С-класу, але серед купеподібних моделей більш доступних на нашому ринку наразі немає.

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Заднє скло прикрите великим спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Mitsubishi Eclipse Cross не можна назвати спорткаром, але він цікавий у керуванні — гени все-таки даються взнаки. Кросовер багато оснащений і водночас дешевший за інші купеподібні моделі. Водночас, це не найпросторіша модель у класі, тому вона більше підійде індивідуалістам, ніж сімейним автолюбителям.

Плюси Mitsubishi Eclipse Cross:

  • багата комплектація;
  • хороша керованість;
  • чуйний і тяговитий турбомотор.

Мінуси Mitsubishi Eclipse Cross:

  • лакований пластик у салоні легко схильний до подряпин;
  • мало місця над головою ззаду;
  • невеликий багажник.

Технічні характеристики Mitsubishi Eclipse Cross

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1499
Потужність двигуна, к. с./об/хв 150/5500
Обертальний момент, Нм/об/хв 250/2000-3500
Коробка передач варіатор
Привід повний
Споживання пального, місто-траса 9,8-6,5 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 195
Розгін 0–100 км/год, с 11,4
Об'єм паливного баку, л 60
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