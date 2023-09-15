Старая школа: тест-драйв внедорожника Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport — один из немногих классических рамных внедорожников на украинском рынке. Фокус проверил возможности авто на асфальте и бездорожье.
Еще 25-30 лет назад среди моделей повышенной проходимости преобладали классические рамные внедорожники, однако в наши дни они теряют позиции. Лидерами потребительских симпатий стали более комфортабельные кроссоверы с несущим кузовом и "легковой" управляемостью.
Больших рамных внедорожников на рынке стало гораздо меньше, и Украина в этом плане – не исключение. Одной из таких моделей старой школы является Mitsubishi Pajero Sport, побывавший на тесте Фокуса.
Оригинальный и выразительный — дизайн Mitsubishi Pajero Sport
В общих чертах концепция Mitsubishi Pajero Sport не меняется с момента дебюта модели в 1996 году. Это рамный внедорожник на 5 или 7 мест, созданный на базе пикапа Mitsubishi L200.
Размеры Mitsubishi Pajero Sport 2023:
- длина – 4825 мм;
- ширина – 1815 мм;
- высота – 1835 мм;
- колесная база – 2800 мм.
Родство с Mitsubishi L200 заметно невооруженным глазом — у Pajero Sport такой же дизайн передней части с широкой решеткой радиатора, оригинальной "двухэтажной" LED-оптикой и изогнутыми хромированными накладками. Крылья внедорожника расширены, а сзади обращают на себя внимание изогнутые фонари оригинальной формы. Следует отметить, что большинство авто этого класса довольно сдержанные на вид и на их фоне Mitsubishi Pajero Sport смотрится довольно смело и даже авангардно.
Предоставленное на тест авто отличается стайлинг-пакетом, делающим внешность Mitsubishi Pajero Sport еще выразительнее. Решетка радиатора, крыша, задний спойлер и 18-дюймовые диски окрашены в глянцевый черный цвет.
В консервативном стиле — салон Mitsubishi Pajero Sport
Перемещаемся в салон Mitsubishi Pajero Sport. Подножки здесь – не для красоты, они реально помогают забраться внутрь, ведь автомобиль довольно высокий.
Если дизайн Mitsubishi весьма оригинальный, то салон получился гораздо более сдержанным и консервативным. Черные вставки присутствуют и в отделке салона наряду с кожей и накладками "под алюминий". Пластик местами жесткий, но зато крепкий и износостойкий. Пороги получили не только металлические накладки, но и подсветку.
Большое четырехспицевое рулевое колесо имеет удобный хват и снабжено наплывами на ободе. Помимо кнопок управления аудио, телефоном и круиз-контроля здесь есть клавиша включения камер кругового обзора – удобная вещь на парковке или при езде по бездорожью.
На панели приборов основная информация выведена на дисплей. Его показания хорошо считываются, а графику можно менять и вывести на экран показания бортового компьютера.
Мультимедийная система у Mitsubishi Pajero Sport не самая современная, хотя тачскрин довольно крупный – 9,0-дюймовый. Зато есть Android Auto и Apple CarPlay.
Часть переключателей климата мелковаты, а вот кнопки подогрева сидений, наоборот, крупные и выглядят, будто родом из 2000-х. Интересная деталь: наряду с USB-портами на центральной консоли есть и разъем HDMI.
Под консолью спрятана небольшая ниша для мелкой поклажи. У внедорожника вместительный перчаточный ящик, а вот отсек в подлокотнике широкий, но не глубокий.Важно
Места — в избытке
Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки мне вполне хватило, чтобы подобрать удобное положение за рулем. Уже в начальной комплектации Intense передние сиденья получили электропривод и подогрев, обогревается и руль.
Сами кресла удобные – после нескольких часов за рулем спина не болит. Чего бы им не помешало, так это больше боковой поддержки.
Естественно, посадка в рамном внедорожнике очень высокая, поэтому обзорность вперед и по сторонам хорошая. При парковке же помогают большие зеркала и камеры, но к габаритам немаленького внедорожника все же пришлось привыкать.
На недостаток внутреннего пространства сзади жаловаться не придется – места для ног и над головой здесь более, чем достаточно. В добавок, у дивана регулируется угол наклона спинки. Разве что салон не слишком широкий, поэтому на втором ряду все же комфортнее двоим.
Вентиляционных дефлекторов сзади нет, но зато предусмотрены подогрев (его переключатели размещены в дверях), два USB-разъема и даже полноценная розетка на 220 вольт – можно, например, подключить ноутбук и работать в дороге.
Mitsubishi Pajero Sport в Украине не имеет третьего ряда сидений и его багажник огромен — 673 л в обычном состоянии и 1624 л — со сложенными задними креслами. Сиденья при складывании откидываются вперед, что образует ровный пол.
Дверь багажника в более дорогих версиях получила электропривод. Погрузочная высота, конечно, большая — рамный внедорожник как-никак. По этой же причине под полом багажника нет никаких отсеков, а запасное колесо прячется под днищем.
Комплектация Mitsubishi Pajero Sport 2023
Конечно, внедорожник Mitsubishi не назовешь бюджетным, поэтому уже в базовой версии Intense он неплохо оснащен – бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, электропакет, камера, парктроник, подогревы, 7 подушек безопасности, датчики дождя и света.
Топовая версия Ultimate добавляет навигацию, камеры кругового обзора, а также набор систем безопасности — автоматическое торможение, контроль полосы движения и "слепых" зон.
Тяговитый, но громкий – двигатель Mitsubishi Pajero Sport
Новый Mitsubishi Pajero Sport в Украине доступен исключительно с 2,4-литровым 181-сильным турбодизелем. Он не самый мощный для своего объема, но зато проверенный и вполне тяговитый. Максимальный крутящий момент достигает 430 Н∙м и доступен с 2500 об/мин.
Турбодизель нельзя назвать тихим (хотя снаружи он гораздо громче, чем внутри авто), но у него спокойный характер и раскручивается мотор не очень быстро. Разгон до 100 км/ч занимает 12,3 с. Для города такой динамики хватает, а вот на трассе обгон приходится планировать заранее.
Зато расход топлива порадует: 10-11 л/100 км в городе и 8-8,5 л/100 км на трассе – неплохой показатель для двухтонного авто. Автоматическая 8-ступенчатая КПП работает достаточно плавно.Важно
На бездорожье – как дома
Полный привод Super Select 4WD-II с дифференциалом Torsen — преимущество Mitsubishi Pajero Sport. Если во многих рамных внедорожниках трансмиссия рассчитана на использование полного привода part-time только на бездорожье, то здесь его можно включить и на асфальте на скорости до 100 км/ч. На мокрой или скользкой дороге — то, что надо.
Естественно, у внедорожника есть понижающая передача, а еще можно заблокировать задний дифференциал. Установлены и внедорожные шины размером 265/60 R18, и помощь на спуске Hill Descent Control. Геометрическая проходимость также на высоте: клиренс равен 218 мм, угол въезда — 30°, а съезда — 24°. В общем, все "по-взрослому".
Конечно же, бездорожье — родная стихия Mitsubishi Pajero Sport, при таких параметрах по-другому и быть не может. Он не боится грязи и демонстрирует феноменальную проходимость даже в самых суровых условиях и может преодолевать броды глубиной до 70 см.
Как управляется Mitsubishi Pajero Sport
На асфальте внедорожник Mitsubishi контролируем, но увлекательной управляемость не назовешь. Руль довольно точный и весьма тяжелый. На большой скорости проявляется недостаточная поворачиваемость, а вот в городе на малых скоростях маневренность на удивление неплохая: диаметр разворота относительно небольшой для такого авто – всего 11,2 м.
Энергоемкая длинноходая подвеска ничего не боится — легко (хоть и порой громко) "глотает" практически любые выбоины. Хотя на сильных ямах внедорожник хорошенько встряхивает — для рамных моделей такое поведение в принципе привычно. Крены кузова, конечно, выражены, однако они все же поменьше, чем у Mitsubishi Pajero Sport предыдущих поколений.
На трассе комфортабельная скорость для внедорожника – 100-120 км/ч. В салоне довольно тихо, ведь на малых оборотах мотор не очень громкий и только шум шин слышен. Правда, высокий автомобиль чувствителен к боковому ветру и порой приходится его подруливать. После 120 км/ч уже дают о себе знать и аэродинамические шумы.
Цена Mitsubishi Pajero Sport
Новый Mitsubishi Pajero Sport 2023 в Украине стартует с 1 645 000 гривен за версию Intense с механической КПП и с 1 869 000 гривен – за вариант с автоматом и расширенной комплектацией. Из рамных внедорожников на украинском рынке дешевле только компактный Suzuki Jimny.
Вердикт Фокуса
Mitsubishi Pajero Sport не нужно сравнивать с кроссоверами и не стоит ждать от него отточенной управляемости или ураганной динамики. Он создан для покорения бездорожья и со своей основной задачей справляется отлично. Хотя, как для рамной модели, он вполне комфортабельный, просторный и экономичный. Pajero Sport больше подойдет тем, кто часто съезжает с асфальта.
Плюсы Mitsubishi Pajero Sport:
- отличная проходимость и продуманная система полного привода;
- экономичный турбодизель;
- вместительный багажник.
Минусы Mitsubishi Pajero Sport:
- не хватает мощности двигателя;
- не самая лучшая управляемость.
Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport
|Тип двигателя
|дизельный с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|2442
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|181/3500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|430/2500
|Коробка передач
|8-ступенчатая автоматическая
|Привод
|подключаемый полный
|Расход топлива, город-трасса, л/100 км
|9,8-7,0
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12,3
|Объем топливного бака, л
|68