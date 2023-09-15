Старая школа: тест-драйв внедорожника Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport — один из немногих классических рамных внедорожников на украинском рынке. Фокус проверил возможности авто на асфальте и бездорожье.

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Еще 25-30 лет назад среди моделей повышенной проходимости преобладали классические рамные внедорожники, однако в наши дни они теряют позиции. Лидерами потребительских симпатий стали более комфортабельные кроссоверы с несущим кузовом и "легковой" управляемостью.

"Двухэтажная" оптика является светодиодной Фото: Тарас Брязгунов

Больших рамных внедорожников на рынке стало гораздо меньше, и Украина в этом плане – не исключение. Одной из таких моделей старой школы является Mitsubishi Pajero Sport, побывавший на тесте Фокуса.

Оригинальный и выразительный — дизайн Mitsubishi Pajero Sport

В общих чертах концепция Mitsubishi Pajero Sport не меняется с момента дебюта модели в 1996 году. Это рамный внедорожник на 5 или 7 мест, созданный на базе пикапа Mitsubishi L200.

Внедорожник является близким родственником Mitsubishi L200 Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Mitsubishi Pajero Sport 2023:

длина – 4825 мм;

ширина – 1815 мм;

высота – 1835 мм;

колесная база – 2800 мм.

Родство с Mitsubishi L200 заметно невооруженным глазом — у Pajero Sport такой же дизайн передней части с широкой решеткой радиатора, оригинальной "двухэтажной" LED-оптикой и изогнутыми хромированными накладками. Крылья внедорожника расширены, а сзади обращают на себя внимание изогнутые фонари оригинальной формы. Следует отметить, что большинство авто этого класса довольно сдержанные на вид и на их фоне Mitsubishi Pajero Sport смотрится довольно смело и даже авангардно.

Изогнутые фонари — самая оригинальная черта дизайна внедорожника Фото: Тарас Брязгунов

Предоставленное на тест авто отличается стайлинг-пакетом, делающим внешность Mitsubishi Pajero Sport еще выразительнее. Решетка радиатора, крыша, задний спойлер и 18-дюймовые диски окрашены в глянцевый черный цвет.

В консервативном стиле — салон Mitsubishi Pajero Sport

Перемещаемся в салон Mitsubishi Pajero Sport. Подножки здесь – не для красоты, они реально помогают забраться внутрь, ведь автомобиль довольно высокий.

Если дизайн Mitsubishi весьма оригинальный, то салон получился гораздо более сдержанным и консервативным. Черные вставки присутствуют и в отделке салона наряду с кожей и накладками "под алюминий". Пластик местами жесткий, но зато крепкий и износостойкий. Пороги получили не только металлические накладки, но и подсветку.

Отделка разбавлена черными глянцевыми вставками и накладками "под алюминий" Фото: Тарас Брязгунов

Большое четырехспицевое рулевое колесо имеет удобный хват и снабжено наплывами на ободе. Помимо кнопок управления аудио, телефоном и круиз-контроля здесь есть клавиша включения камер кругового обзора – удобная вещь на парковке или при езде по бездорожью.

На панели приборов основная информация выведена на дисплей. Его показания хорошо считываются, а графику можно менять и вывести на экран показания бортового компьютера.

Мультимедийная система у Mitsubishi Pajero Sport не самая современная, хотя тачскрин довольно крупный – 9,0-дюймовый. Зато есть Android Auto и Apple CarPlay.

Показания приборов выведены на дисплей Фото: Тарас Брязгунов Конфигурацию и графику панели приборов можно менять Фото: Тарас Брязгунов

Часть переключателей климата мелковаты, а вот кнопки подогрева сидений, наоборот, крупные и выглядят, будто родом из 2000-х. Интересная деталь: наряду с USB-портами на центральной консоли есть и разъем HDMI.

Под консолью спрятана небольшая ниша для мелкой поклажи. У внедорожника вместительный перчаточный ящик, а вот отсек в подлокотнике широкий, но не глубокий.

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Места — в избытке

Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки мне вполне хватило, чтобы подобрать удобное положение за рулем. Уже в начальной комплектации Intense передние сиденья получили электропривод и подогрев, обогревается и руль.

Передние сиденья комфортабельные, а посадка за рулем высокая Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду места для ног и над головой достаточно даже рослым людям Фото: Тарас Брязгунов

Сами кресла удобные – после нескольких часов за рулем спина не болит. Чего бы им не помешало, так это больше боковой поддержки.

Естественно, посадка в рамном внедорожнике очень высокая, поэтому обзорность вперед и по сторонам хорошая. При парковке же помогают большие зеркала и камеры, но к габаритам немаленького внедорожника все же пришлось привыкать.

На недостаток внутреннего пространства сзади жаловаться не придется – места для ног и над головой здесь более, чем достаточно. В добавок, у дивана регулируется угол наклона спинки. Разве что салон не слишком широкий, поэтому на втором ряду все же комфортнее двоим.

Багажник Mitsubishi Pajero Sport огромен — 673 л Со сложенными задними сиденьями получается отсек объемом 1624 л Фото: Тарас Брязгунов Подушки задних сидений откидываются вперед, что создает ровный пол в багажнике

Вентиляционных дефлекторов сзади нет, но зато предусмотрены подогрев (его переключатели размещены в дверях), два USB-разъема и даже полноценная розетка на 220 вольт – можно, например, подключить ноутбук и работать в дороге.

Mitsubishi Pajero Sport в Украине не имеет третьего ряда сидений и его багажник огромен — 673 л в обычном состоянии и 1624 л — со сложенными задними креслами. Сиденья при складывании откидываются вперед, что образует ровный пол.

Дверь багажника в более дорогих версиях получила электропривод. Погрузочная высота, конечно, большая — рамный внедорожник как-никак. По этой же причине под полом багажника нет никаких отсеков, а запасное колесо прячется под днищем.

Рядом с рычагом КПП установлена "шайба" выбора режимов полноприводной трансмиссии Бокс в подлокотнике неглубокий У внедорожника вместительный перчаточный ящик Для задних пассажиров предусмотрена розетка Задний подлокотник снабжен выдвижными подстаканниками Пороги внедорожника получили подсветку

Комплектация Mitsubishi Pajero Sport 2023

Конечно, внедорожник Mitsubishi не назовешь бюджетным, поэтому уже в базовой версии Intense он неплохо оснащен – бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, электропакет, камера, парктроник, подогревы, 7 подушек безопасности, датчики дождя и света.

Топовая версия Ultimate добавляет навигацию, камеры кругового обзора, а также набор систем безопасности — автоматическое торможение, контроль полосы движения и "слепых" зон.

Тяговитый, но громкий – двигатель Mitsubishi Pajero Sport

Новый Mitsubishi Pajero Sport в Украине доступен исключительно с 2,4-литровым 181-сильным турбодизелем. Он не самый мощный для своего объема, но зато проверенный и вполне тяговитый. Максимальный крутящий момент достигает 430 Н∙м и доступен с 2500 об/мин.

На бездорожье Mitsubishi Pajero Sport чувствует себя, как рыба в воде Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель нельзя назвать тихим (хотя снаружи он гораздо громче, чем внутри авто), но у него спокойный характер и раскручивается мотор не очень быстро. Разгон до 100 км/ч занимает 12,3 с. Для города такой динамики хватает, а вот на трассе обгон приходится планировать заранее.

Зато расход топлива порадует: 10-11 л/100 км в городе и 8-8,5 л/100 км на трассе – неплохой показатель для двухтонного авто. Автоматическая 8-ступенчатая КПП работает достаточно плавно.

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На бездорожье – как дома

Полный привод Super Select 4WD-II с дифференциалом Torsen — преимущество Mitsubishi Pajero Sport. Если во многих рамных внедорожниках трансмиссия рассчитана на использование полного привода part-time только на бездорожье, то здесь его можно включить и на асфальте на скорости до 100 км/ч. На мокрой или скользкой дороге — то, что надо.

Клиренс внедорожника составляет 218 мм Фото: Тарас Брязгунов

Естественно, у внедорожника есть понижающая передача, а еще можно заблокировать задний дифференциал. Установлены и внедорожные шины размером 265/60 R18, и помощь на спуске Hill Descent Control. Геометрическая проходимость также на высоте: клиренс равен 218 мм, угол въезда — 30°, а съезда — 24°. В общем, все "по-взрослому".

Конечно же, бездорожье — родная стихия Mitsubishi Pajero Sport, при таких параметрах по-другому и быть не может. Он не боится грязи и демонстрирует феноменальную проходимость даже в самых суровых условиях и может преодолевать броды глубиной до 70 см.

Как управляется Mitsubishi Pajero Sport

На асфальте внедорожник Mitsubishi контролируем, но увлекательной управляемость не назовешь. Руль довольно точный и весьма тяжелый. На большой скорости проявляется недостаточная поворачиваемость, а вот в городе на малых скоростях маневренность на удивление неплохая: диаметр разворота относительно небольшой для такого авто – всего 11,2 м.

У внедорожника относительно небольшой диаметр разворота в 11,2 м Фото: Тарас Брязгунов

Энергоемкая длинноходая подвеска ничего не боится — легко (хоть и порой громко) "глотает" практически любые выбоины. Хотя на сильных ямах внедорожник хорошенько встряхивает — для рамных моделей такое поведение в принципе привычно. Крены кузова, конечно, выражены, однако они все же поменьше, чем у Mitsubishi Pajero Sport предыдущих поколений.

На трассе комфортабельная скорость для внедорожника – 100-120 км/ч. В салоне довольно тихо, ведь на малых оборотах мотор не очень громкий и только шум шин слышен. Правда, высокий автомобиль чувствителен к боковому ветру и порой приходится его подруливать. После 120 км/ч уже дают о себе знать и аэродинамические шумы.

Mitsubishi Pajero Sport не боится брода глубиной до 70 см Фото: Тарас Брязгунов

Цена Mitsubishi Pajero Sport

Новый Mitsubishi Pajero Sport 2023 в Украине стартует с 1 645 000 гривен за версию Intense с механической КПП и с 1 869 000 гривен – за вариант с автоматом и расширенной комплектацией. Из рамных внедорожников на украинском рынке дешевле только компактный Suzuki Jimny.

Вердикт Фокуса

Mitsubishi Pajero Sport не нужно сравнивать с кроссоверами и не стоит ждать от него отточенной управляемости или ураганной динамики. Он создан для покорения бездорожья и со своей основной задачей справляется отлично. Хотя, как для рамной модели, он вполне комфортабельный, просторный и экономичный. Pajero Sport больше подойдет тем, кто часто съезжает с асфальта.

Плюсы Mitsubishi Pajero Sport:

отличная проходимость и продуманная система полного привода;

экономичный турбодизель;

вместительный багажник.

Минусы Mitsubishi Pajero Sport:

не хватает мощности двигателя;

не самая лучшая управляемость.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2442 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 181/3500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 430/2500 Коробка передач 8-ступенчатая автоматическая Привод подключаемый полный Расход топлива, город-трасса, л/100 км 9,8-7,0 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 12,3 Объем топливного бака, л 68

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