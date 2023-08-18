Новий флагман: Nissan готує розкішного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (відео)

Новий Infiniti QX80 підросте в розмірах і стане виразнішим на вигляд. Позашляховик оснастять потужною турбошісткою.

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У США на шоу ретро-авто в Пеббл-Біч показали новий Infiniti QX Monograph. Концепт-кар є передвісником Infiniti QX80 другого покоління. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Позашляховик підросте в розмірах Фото: Infiniti

Новий Infiniti QX Monograph зберігає знайомий двооб'ємний профіль з довгим високим капотом і вертикальними задніми стійками. Позашляховик зберіг і величезну решітку радіатора. З фото видно, що він підросте в розмірах.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Infiniti

Водночас, лінії кузова стали елегантнішими та плавнішими. Також звертають на себе увагу тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова. Дверні ручки виконані висувними, а колісні диски мають оригінальний дизайн. Дах позашляховика панорамний, а заднє скло прикрите спойлером.

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Новий Infiniti QX80 вийде на ринок наприкінці 2024 або в 2025 році. Характеристики моделі поки що тримають у секреті, але відомо, що вона не отримає великий V8, як у нинішньої моделі. За попередніми даними, позашляховик оснастять бензиновою турбошісткою потужністю близько 450-460 к. с. з меншою витратою палива.

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