Ціна $23 500 і багате оснащення: Nissan показав доступного конкурента Toyta Prado (фото)

Новий Nissan Paladin побудований на базі рамного пікапа Navara. Позашляховик оснащений 228-сильним турбомотором, а його комплектація охоплює шкіряний салон, електропривод сидінь і камери кругового огляду.

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У Китаї відбулася презентація Nissan Paladin. Рамний позашляховик надходить у продаж за ціною від 169 800 юанів ($23 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Позашляховик коштує від 23 500 доларів Фото: autohome.com.cn

Новий Nissan Paladin — оновлена і поліпшена версія моделі X-Terra, створена спільно з компанією Dongfeng. В основі позашляховика лежить пікап Nissan Navara і схожість з ним видно неозброєним оком.

У Nissan Paladin 2023 високий капот і розширені м'язисті крила. Від X-Terra позашляховик вирізняється насамперед новою решіткою радіатора і спойлером на даху.

Автомобіль оснастили 228-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Габарити Nissan Paladin 2023:

довжина — 4 882 мм;

ширина — 1 850 мм;

висота — 1 875 мм;

колісна база — 2 850 мм.

У салоні з'явився великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Салон Nissan Paladin зазнав суттєвіших змін порівняно з попередником і Navara. Позашляховик отримав нові прилади, кермо, передню панель і дверні карти, а також отримав великий 12-дюймовий тачскрін портретного формату. Доступні версії на 5 і 7 місць.

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Комплектація Nissan Paladin доволі багата. У топовій версії передбачені шкіряний салон, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, датчики дощу і світла, камери кругового огляду, навігація, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь.

Модель запропонують у версіях на 5 і 7 місць Фото: autohome.com.cn

Позашляховик Nissan Paladin оснащений 2,0-літровим 228-сильним бензиновим турбомотором Mitsubishi 4K31 і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею і 7 режимами їзди для різних типів бездоріжжя.

Раніше Фокус повідомляв, що Dongfeng презентував електричного конкурента Hummer потужністю понад 1000 к. с.

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