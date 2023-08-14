Ціна $23 500 і багате оснащення: Nissan показав доступного конкурента Toyta Prado (фото)
Новий Nissan Paladin побудований на базі рамного пікапа Navara. Позашляховик оснащений 228-сильним турбомотором, а його комплектація охоплює шкіряний салон, електропривод сидінь і камери кругового огляду.
У Китаї відбулася презентація Nissan Paladin. Рамний позашляховик надходить у продаж за ціною від 169 800 юанів ($23 500). Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Nissan Paladin — оновлена і поліпшена версія моделі X-Terra, створена спільно з компанією Dongfeng. В основі позашляховика лежить пікап Nissan Navara і схожість з ним видно неозброєним оком.
У Nissan Paladin 2023 високий капот і розширені м'язисті крила. Від X-Terra позашляховик вирізняється насамперед новою решіткою радіатора і спойлером на даху.
Габарити Nissan Paladin 2023:
- довжина — 4 882 мм;
- ширина — 1 850 мм;
- висота — 1 875 мм;
- колісна база — 2 850 мм.
Салон Nissan Paladin зазнав суттєвіших змін порівняно з попередником і Navara. Позашляховик отримав нові прилади, кермо, передню панель і дверні карти, а також отримав великий 12-дюймовий тачскрін портретного формату. Доступні версії на 5 і 7 місць.Важливо
Комплектація Nissan Paladin доволі багата. У топовій версії передбачені шкіряний салон, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, датчики дощу і світла, камери кругового огляду, навігація, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь.
Позашляховик Nissan Paladin оснащений 2,0-літровим 228-сильним бензиновим турбомотором Mitsubishi 4K31 і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею і 7 режимами їзди для різних типів бездоріжжя.
Раніше Фокус повідомляв, що Dongfeng презентував електричного конкурента Hummer потужністю понад 1000 к. с.
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