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Брутальний конкурент Hummer: Dongfeng показав 1000-сильний електропозашляховик (фото)

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Фото: Dongfeng | Dongfeng Mengshi 917 — великий електричний позашляховик

Новий Dongfeng Mengshi 917 отримав чотири електромотори потужністю понад 1000 к.с. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 с і може їздити боком.

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Опубліковано офіційні фото Dongfeng Mengshi 917. Брутальний електричний позашляховик незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Dongfeng Mengshi 917 — китайський конкурент електричного Hummer. У нього агресивний рубаний дизайн із високим капотом, масивними бамперами, розширеними крилами та вертикальними задніми стійками даху.

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Електрокар вирізняється брутальним дизайном
Фото: Dongfeng

Розміри Dongfeng Mengshi 917:

  • довжина — 4987 мм;
  • ширина — 2080 мм;
  • висота — 1935 мм;
  • колісна база — 2950 мм.

Салон Dongfeng Mengshi 917 оздоблений шкірою та деревом, а передні сидіння отримали електропривод. Дверні ручки нагадують рукоятки пістолетів, а важіль КПП схожий на ручку керування катером. На передній панелі встановлено три великі дисплеї.

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На передній панелі встановлено три дисплеї
Фото: Dongfeng

Електромобіль Dongfeng Mengshi 917 оснащений чотирма моторами із сумарною віддачею 1088 к.с. і 1400 Н∙м. Важкий позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 с і розвиває 195 км/год.

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Велика батарея на 142,7 кВт∙год дає змогу проїхати 505 км без підзарядки. Пізніше також з'явиться 816-сильний гібрид Dongfeng Mengshi 917 із бензиновим мотор-генератором: його запас ходу сягне 800 км.

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Позашляховик отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса
Фото: Dongfeng

Китайський позашляховик отримав повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Кути в'їзду і з'їзду становлять 31°. Зокрема, передбачено повнокероване шасі, що дає змогу їздити боком.

Ціна Dongfeng Mengshi 917 становитиме 1,6 мільйона юанів ($220 000). Гібрид буде трохи дешевшим — близько $95-100 тисяч. Пізніше до позашляховика приєднається пікап.

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