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Авто

Великий багажник і ціна $22 600: представлено новий седан Peugeot 508 (фото)

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Фото: Stellantis | Peugeot 508 L — подовжений чотиридверний варіант моделі

Седан Peugeot 508 L більший і просторіший за ліфтбек, але при цьому дешевший. Модель багато оснащена і отримала 211-сильний турбомотор.

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У Китаї презентовано седан Peugeot 508 L 2023. Подовжена чотиридверна версія моделі D-класу надходить у продаж за ціною від 22 600 до 28 700 доларів. Про це повідомляється на сайті французького автовиробника.

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У седана змінено передню частину
Фото: Stellantis

Седан Peugeot 508 L випускається в Китаї на підприємстві Dongfeng-Peugeot. Він пройшов оновлення слідом за стандартним п'ятидверним ліфтбеком і є більш доступним аналогом моделі DS 9. Відрізнити нову модель можна за широкою решіткою радіатора, тоненькими діодними фарами і зміненим візерунком ліхтарів.

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У салоні збільшено тачскрін

Салон Peugeot 508 L практично не змінився — седан тільки отримав поліпшену мультимедійну систему з великим 10-дюймовим тачскріном. Примітно, що новий селектор КПП, як у ліфтбека, тут не встановлено.

Седан Peugeot 508 L дещо більший за п'ятидверну версію, тому просторіший усередині і має місткий 513-літровий багажник.

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Седан багато оснащений
Фото: Stellantis

Розміри Peugeot 508 L 2023:

  • довжина — 4870 мм;
  • ширина — 1855 мм;
  • висота — 1455 мм;
  • колісна база — 2848 мм.
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Новий Peugeot 508 L дешевший за ліфтбек, але йому доступні такі самі опції. Седан можна оснастити панорамним дахом, системою нічного бачення, трьохзонним клімат-контролем, сенсорним електроприводом кришки багажника або адаптивним круїз-контролем.

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Кришка багажника отримала сенсорний електропривод
Фото: Stellantis

Від базового 1,6-літрового турбомоторам відмовилися, тому тепер для Peugeot 508 L 2023 доступний лише один двигун — 1,8-літрова 211-сильна турбочетвірка. У парі з нею працює 8-ступінчастий автомат.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться недорогий і багато оснащений пікап Peugeot.

Також ми писали, що новий Peugeot 3008 розсекречено до прем'єри.