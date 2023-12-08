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Новий електрокросовер Mitsubishi із запасом ходу 600 км показали на перших зображеннях

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Фото: Mitsubishi | Електрокросовер Mitsubishi представлять у 2024 році

Новий електрокросовер Mitsubishi запропонують у версіях на 170 і 220 сил. Найбільш "далекобійний" варіант моделі зможе проїхати близько 600 км без підзарядки.

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У модельному ряду Mitsubishi з'явиться новий електричний кросовер. Його презентують у 2024 році, а поки що з'явилися перші тизери моделі. Їх опублікували на офіційному сайті японського автовиробника.

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Від Renault кросовер відрізняється зміненою оптикою
Фото: Mitsubishi

На тизерах видно лише затінений силует Mitsubishi. Втім, він є знайомим — практично ідентичний профілю нового Renault Scenic 2024. Новачок відрізняється лише дизайном фар і ліхтарів.

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Як відомо, Renault, Nissan і Mitsubishi входять в один концерн і активно співпрацюють. Наприклад, кросовер Mitsubishi ASX є побратимом Renault Captur, а новий Mitsubishi Colt створений на базі Renault Clio.

кросовер Mitsubishi, електромобіль Mitsubishi Fullscreen
Запас ходу авто становитиме близько 600 км

Нагадаємо, що новий Renault Scenic 2024 презентували цієї осені. Він став електричним кросовером. 4,5-метрова модель має просторий салон і великий 545-літровий багажник.

Renault Scenic, кросовер Mitsubishi, електромобіль Mitsubishi Fullscreen
Renault Scenic
Фото: Renault

Електромобіль Renault Scenic запропоновано у версіях потужністю 170 і 220 к. с., а також із двома варіантами батареї — на 60 і 87 кВт∙год. Запас ходу кросовера становить від 420 до 610 км. Очевидно, Mitsubishi отримає такі ж силові установки.

До слова, нещодавно Mitsubishi вивели на ринок свій найдешевший електромобіль.

Також Фокус розповідав про новий компактний електромобіль Renault.