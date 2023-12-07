Конкурента Nissan Leaf від Renault повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Renault 5 E-Tech буде заснований на платформі CMF-BEV, а його довжина становитиме близько 3920 мм. Топова версія електромобіля зможе проїхати до 400 км на одному заряді.

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В інтернет просочилися патентні зображення серійної версії електромобіля Renault 5 E-Tech. Новинка багато в чому буде схожа на концепт-кар. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Серійну версію Renault 5 E-Tech планують представити на Женевському автосалоні 26 лютого 2024 року. Проте дизайн екстер'єру новинки вже повністю розсекречено.

Спереду з'являться вузькі фари, між якими знаходяться тонка смуга і логотип бренду. Також можна помітити незвичайні денні ходові вогні, як у концепт-кара.

Порти для зарядки знаходяться на передніх крилах Фото: WIPO

Ще одним незвичайним рішенням став дисплей на капоті. Він відображатиме рівень заряду батареї.

Ззаду встановлять вертикальні ліхтарі в ретро-стилі. Під ними знаходиться невеликий дифузор.

Ззаду розташовані вертикальні ліхтарі Фото: WIPO

Електромобіль буде доступний у кількох кольорах кузова. Судячи з патентних зображень, можна буде вибрати варіанти з чорним дахом.

Довжина новинки становитиме близько 3920 мм. Електрокар буде заснований на платформі CMF-BEV.

Очікується, що Renault 5 E-Tech оснастять одним електромотором потужністю від 120 до 150 к.с. На вибір будуть доступні акумуляторні батареї місткістю 40 і 52 кВт∙год. Топова версія зможе проїхати до 400 км на одному заряді.

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Поки що докладні технічні характеристики новинки тримають у секреті. Початкова вартість моделі становитиме близько 25 000 євро (27 200 доларів).

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