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Новый электрокроссовер Mitsubishi с запасом хода 600 км показали на первых изображениях

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Фото: Mitsubishi | Электрокроссовер Mitsubishi представят в 2024 году

Новый электрокроссовер Mitsubishi предложат в версиях на 170 и 220 сил. Самый "дальнобойный" вариант модели сможет проехать около 600 км без подзарядки.

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В модельном ряду Mitsubishi появится новый электрический кроссовер. Его презентуют в 2024 году, а пока появились первые тизеры модели. Их опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя.

кроссовер Mitsubishi, электромобиль Mitsubishi Fullscreen
От Renault кроссовер отличается измененной оптикой
Фото: Mitsubishi

На тизерах видно только затененный силуэт Mitsubishi. Впрочем, он является знакомым – практически идентичен профилю нового Renault Scenic 2024. Новичок отличается только дизайном фар и фонарей.

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Как известно, Renault, Nissan и Mitsubishi входят в один концерн и активно сотрудничают. К примеру, кроссовер Mitsubishi ASX является собратом Renault Captur, а новый Mitsubishi Colt создан на базе Renault Clio.

кроссовер Mitsubishi, электромобиль Mitsubishi Fullscreen
Запас хода авто составит около 600 км

Напомним, что новый Renault Scenic 2024 презентовали нынешней осенью. Он стал электрическим кроссовером. 4,5-метровая модель обладает просторным салоном и большим 545-литровым багажником.

Renault Scenic, кроссовер Mitsubishi, электромобиль Mitsubishi Fullscreen
Renault Scenic
Фото: Renault

Электромобиль Renault Scenic предложен в версиях мощностью 170 и 220 л. с., а также с двумя вариантами батареи – на 60 и 87 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составляет от 420 до 610 км. Очевидно, Mitsubishi получит такие же силовые установки.

К слову, недавно Mitsubishi вывели на рынок свой самый дешевый электромобиль.

Также Фокус рассказывал про новый компактный электромобиль Renault.