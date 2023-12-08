Новый электрокроссовер Mitsubishi с запасом хода 600 км показали на первых изображениях

Новый электрокроссовер Mitsubishi предложат в версиях на 170 и 220 сил. Самый "дальнобойный" вариант модели сможет проехать около 600 км без подзарядки.

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В модельном ряду Mitsubishi появится новый электрический кроссовер. Его презентуют в 2024 году, а пока появились первые тизеры модели. Их опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя.

От Renault кроссовер отличается измененной оптикой Фото: Mitsubishi

На тизерах видно только затененный силуэт Mitsubishi. Впрочем, он является знакомым – практически идентичен профилю нового Renault Scenic 2024. Новичок отличается только дизайном фар и фонарей.

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Как известно, Renault, Nissan и Mitsubishi входят в один концерн и активно сотрудничают. К примеру, кроссовер Mitsubishi ASX является собратом Renault Captur, а новый Mitsubishi Colt создан на базе Renault Clio.

Запас хода авто составит около 600 км

Напомним, что новый Renault Scenic 2024 презентовали нынешней осенью. Он стал электрическим кроссовером. 4,5-метровая модель обладает просторным салоном и большим 545-литровым багажником.

Renault Scenic Фото: Renault

Электромобиль Renault Scenic предложен в версиях мощностью 170 и 220 л. с., а также с двумя вариантами батареи – на 60 и 87 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составляет от 420 до 610 км. Очевидно, Mitsubishi получит такие же силовые установки.

К слову, недавно Mitsubishi вывели на рынок свой самый дешевый электромобиль.

Также Фокус рассказывал про новый компактный электромобиль Renault.