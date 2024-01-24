Новий позашляховик від Great Wall стане доступнішою альтернативою Mercedes G63 (фото)

Новий Tank 700 Hi4-T отримав 523-сильну гібридну установку. Позашляховик здатний пересуватися на електротязі і розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 5 с.

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Лінійку Tank 700 2024 поповнила надпотужна топова версія Hi4-T. Рамний позашляховик від Great Wall надходить у продаж у Китаї з 30 січня і коштуватиме 500-550 тисяч юанів ($69 700 — 77 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик оснастили 523-сильною гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Новий Tank 700 Hi4-T стане доступнішою альтернативою Mercedes-AMG G63. Головна його відмінність від стандартної моделі — гібридна установка з 3,0-літровим V6 твін-турбо і електромотором.

Tank 700 Hi4-T Limited Edition отримав обвіс і спойлер Фото: CarNewsChina

Сумарна віддача становить 523 к. с. і 800 Нм. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 190 км/год. До того ж, гібрид зможе їздити і на електротязі.

У позашляховика багата комплектація Фото: Great Wall

Потужний китайський позашляховик зберігає непогану прохідність і може долати броди глибиною до 90 см. Його кліренс становить 255 мм, кут в'їзду — 32°, а з'їзду — 34°.

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Стандартний Tank 700 Hi4-T візуально не відрізняється від базової моделі, але також запропоновано версію Limited Edition зі збільшеними повітрозабірниками, обвісом, спойлером на даху і 22-дюймовими дисками.

Сидіння отримали електропривод і масаж Фото: CarNewsChina Салон оздоблений шкірою та алюмінієм Фото: CarNewsChina

Салон Tank 700 Hi4-T оздоблений шкірою та алюмінієм, а підсвічування стелі імітує зоряне небо. Оснащення охоплює проекцію на лобове скло, акустику Harman Kardon з 16 динаміками, електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж усіх сидінь.

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